Amira Aly und Christian Düren: Verliebter Auftritt in München

Amira Aly und Christian Düren strahlen beim "Mon Chéri Barbara Tag" in München um die Wette. Das Paar zeigte sich verliebt auf dem roten Teppich. Auch viele andere Stars ließen sich die glamouröse Gala nicht entgehen, die in diesem Jahr ganz im Zeichen von Toni Garrn und ihrer Stiftung lag.

Verliebter Auftritt von Amira Aly (32) und ihrem Partner Christian Düren (34): Die beiden besuchten gemeinsam den "Mon Chéri Barbara Tag" von Ferrero am Mittwochabend in München. Strahlend posierten sie für die Fotografen. Während Aly im dunkelblauen Samtkleid mit tiefem Dekolleté über den roten Teppich schritt, setzte der "taff"-Moderator auf ein komplett schwarzes Outfit.

Toni Garrn feiert Weihnachten in Afrika

Die glamouröse Gala auf Schloss Nymphenburg stand ganz im Zeichen von Supermodel Toni Garrn (32) und ihrer Stiftung "Toni Garrn Foundation". Die Hamburgerin unterstützt Projekte für die Chancengleichheit von Frauen und Kindern in afrikanischen Ländern. Besonders am Herzen liegt ihr die Aufklärungsarbeit, erklärt sie im Interview. "Nicht in allen Communitys ist es akzeptiert. Mir ist es ganz wichtig, dass an unseren Schulen die Jungs und die Mädchen aufgeklärt werden", so Garrn. Sogar die Weihnachtstage werde sie in Afrika verbringen - für das nächste Jahr wünsche sie sich, noch mehr Reisen auf den Kontinent unternehmen zu können.

Für ihre Stiftung nahm sie auf der Bühne einen Spendenscheck entgegen, überreicht von Jerry Hall (68) und Elizabeth Jagger (40). Das US-amerikanische Fotomodell trug eine royalblaue Robe mit Überwurf, ihre gemeinsame Tochter mit Rockstar Mick Jagger (81) strahlte mit ihrem silbernen Glitzerkleid um die Wette. Die beiden hätten sich die Weihnachtsmärkte in München angeschaut, erzählten sie Moderatorin Frauke Ludowig (60). "Weihnachten wurde hier erfunden", schwärmte Hall. Bei ihr gehe es an den Feiertagen sehr traditionell zu: Die ganze Familie versammle sich mit Gesellschaftsspielen, Schokolade, Geschenken und Weihnachtspyjamas unter dem Baum.

Promis in Weihnachtsstimmung

Weihnachtliche Vorfreude kam auch bei den restlichen prominenten Gästen auf. Dazu gehörten Fürst Albert von Monacos Sohn Alexandre Grimaldi (21), Schauspielerin Sadie Frost (59) oder "Bridgerton"-Star Jessica Madsen (32). Hanna Weig (28) erschien passend zum festlichen Spirit in einer goldenen Robe - die stammte allerdings nicht von einem Designer, sondern aus einem Online-Großhandel. "Wer mich kennt, weiß, dass ich die einfachste Person ever bin. Das hat mir einfach gefallen", lacht die Ex-Partnerin von "GZSZ"-Star Jörn Schlönvoigt (38). Die Weihnachtsstimmung sei bei ihr längst eingezogen: "Ich höre schon am 1. November Weihnachtsmusik. Dann wird die Wohnung dekoriert, ich war schon Gans essen, das mache ich ab jetzt jedes Wochenende. Ich bin richtig im Weihnachtsfieber."

Ähnlich früh dran ist Claudia Effenberg (59), die sich für das Event einen Kimono von Kathrin Eulenstein schneidern ließ. "Ich habe schon Mitte Oktober angefangen zu schmücken. Bei uns sieht es ein bisschen aus wie in einem Geschäft", so das Model. Jedes Jahr streite sie sich mit ihrem Mann, Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg (56), wie lange sie ihre Deko stehen lassen dürfe: "Er würde es am liebsten nach Weihnachten direkt wegmachen, aber ich kämpfe noch bis zum 1. Januar." Weihnachtsfan Amira Aly ist in diesem Jahr hingegen spät dran gewesen: Freunde hätten sich wegen der fehlenden Deko Mitte Oktober sogar schon Sorgen gemacht, verrät sie lachend.

Doch nicht bei allen wollte sich die Weihnachtsstimmung schon einstellen. "Ich bin dieses Jahr nicht in Weihnachtsstimmung. Das ging irgendwie zu schnell, es fühlt sich an, als wäre gerade noch Sommer gewesen", klagte Nele Ludowig (21). Deshalb könne sie ihrer Mutter Frauke trotz wiederholter Nachfrage auch noch keinen Wunschzettel liefern. Schauspielerin Christine Neubauer (62) schimpfte vor allem wegen des Wetters über fehlende Atmosphäre. "Der Schnee fehlt seit Jahren, auf die Kälte könnte ich verzichten. Wenigstens glitzert die Straße, wenn's nass ist. Man kann sich alles schönreden."

Weitere Stargäste bei der Gala waren unter anderem Damian Hurley, Wayne und Annemarie Carpendale, Sarah Engels, Sonya Kraus oder Franziska Knuppe.