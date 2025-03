Amira Aly : Oliver-Pocher-Ex lässt Öko-Luxushaus bauen

1 Amira Aly legt beim Hausbau selbst Hand an. Foto: Philipp Lihotzky

Nach ihrem Sieg bei "Schlag den Star" kündigte Amira Aly an, das Geld in ein neues Haus in Köln zu investieren. Nun ließ die Moderatorin ihre Fans bei einem Besuch der Baufirma in Österreich über die Schulter schauen. Es soll in der Nähe ihres Ex-Mannes Oliver Pocher aufgebaut werden...











Amira Aly (32) überwacht den Bau ihres neuen Hauses. Auf Instagram postete die Moderatorin in einer Instagram-Story ein Video von ihrem Besuch bei einer Fertighausfirma in österreichischen Bundesland Kärnten. Dort entsteht gerade ein luxuriöses Ökohaus für die gebürtige Österreicherin. Es soll aber nicht in ihrem Geburtsland, sondern ihn ihrer Wahlheimat Köln aufgestellt werden. Im Herbst dieses Jahres will Amira Aly mit den beiden Söhnen einziehen, die sie mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (47) hat.