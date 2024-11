Amira Aly: Kommt Oliver Pocher mit ihrer neuen Beziehung nicht klar?

Amira Aly und Oliver Pocher haben mit ihrer Patchwork-Familie offenbar noch einige Herausforderungen zu meistern. Wie sie in ihrem Podcast andeutet, scheint Pocher Probleme mit ihrer neuen Beziehung zu haben, die sich auf die ganze Familie auswirken.

Amira Aly (32) hat in der neuen Folge ihres Podimo-Podcasts "Liebes Leben" mit ihrem Bruder Hima Aly über die Herausforderungen ihrer Patchwork-Familie gesprochen. Die scheint auch ein gutes Jahr nach ihrer öffentlichen Trennung von Oliver Pocher (46) noch Probleme zu haben - offenbar, weil Pocher nicht mit der neuen Beziehung von Aly klarkommt.

Anlass für das Thema ist der Geburtstag des größeren Sohnes, der im November fünf Jahre alt wird. Wie genau der Ehrentag dieses Jahr gefeiert wird, steht aber noch nicht fest. "Das wird sich noch herausstellen. Das ist natürlich kein einfaches Thema", sagt Aly. Ihr Bruder hat da genaue Vorstellungen: "Ich würde euch gerne an einem Tisch sehen. Du, Christian und Olli, stoßt an und lacht einfach mal, Schwamm drüber!" Amira daraufhin: "Mir musst du das nicht sagen."

Lesen Sie auch

Es sei der erste Geburtstag in der neuen Konstellation. "Das ist schwierig, muss ich auch ehrlich sagen. Ich hoffe, dass es am Geburtstag besser klappt, als es an Halloween geklappt hat." Ihre Wunschvorstellung wäre, "dass man das zusammen macht". Da scheint es allerdings Probleme zu geben.

"Sollte es nicht machbar sein, dass mein Partner dabei sein kann, dann muss ich das halt einfach aufteilen", so Aly. Es sei aber "irgendwann mal an der Zeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind". Ihr neuer Partner sei "ja auch kein Irgendjemand, sondern ein fester Bestandteil meines Leben und das meiner Kinder".

"Da sollte man langsam Mal einen Weg finden..."

Gerade mit Blick auf die kommenden Geburtstage und Feiertage wünscht sich die Moderatorin: "Da sollte man langsam Mal irgendeinen Weg finden..." Weiter betont sie, dass sie mit jedem Umfeld gut klar komme. "Ich bin immer freundlich und bin da und tu und mach und helfe, wie ich kann. Und schenke den anderen Kindern was zum Geburtstag, wie es sich gehört. Ich mach das alles, ich krieg das hin, schön wäre es, wenn andere das auch endlich mal hinkriegen könnten."

Amira Aly und Oliver Pocher waren von 2019 bis 2024 verheiratet, sie haben zwei Kinder. Nach der Bekanntgabe der Trennung gab es immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen. Seit September sind die beiden offiziell geschieden, wie Pocher mitgeteilt hat. Im Juli 2024 gaben Aly und der Moderator Christian Düren (34) ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich.