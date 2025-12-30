AMG-Videoclip geht viral: Brad Pitt bald in Affalterbach? Hollywoodstar stößt zum Team von AMG

Der Schauspieler Brad Pitt ist neuer Markenbotschafter des Sportwagenbauers aus Affalterbach (Kreis Ludwigsburg). Ein Videoclip mit ihm sorgt gerade für Aufsehen.
Der Clip geht durch die Decke, er wurde alleine bei Youtube bislang mehr als eine Million Mal aufgerufen. Das dürfte an dem witzigen Plot liegen, aber auch an den prominenten Darstellern. Man sieht, wie sich Hollywoodstar Brad Pitt im Luxushotel Caesars Palace in Las Vegas sein Auto aus der Garage chauffieren lässt. Das übernimmt in dem Spot ein Bediensteter, der im echten Leben hinter dem Steuer eines Formel-1-Boliden von Mercedes sitzt: George Russell. Mit entsprechend heißen Reifen fährt der PS-erprobte Page vor, dreht Extrarunden vor dem Hotel, bevor er sich von der Karosse trennen kann. Dann übergibt er an Pitt, der das Schauspiel lässig lächelnd verfolgt hat. Das Warten auf dieses Auto, so lautet die Botschaft, lohnt sich.