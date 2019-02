amfAR-Gala in New York

1 Kim (r.) und Kourtney Kardashian waren in ihren Versace-Kleidern einer der Hingucker des Abends Foto: imago/MediaPunch

Kim Kardashian bezauberte bei der diesjährigen amfAR-Gala in New York in einem tief ausgeschnittenen Kleid. Ihre Schwester Kourtney setzte stattdessen lieber auf Beinfreiheit.

Dass der Kardashian-Clan gerne zeigt, was er hat, das stellten Kim (38) und Kourtney Kardashian (39) bei der diesjährigen amfAR-Gala in New York einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. Die Schwestern kamen in edlen Kleidern von Versace zu der Gala, die im Rahmen der New York Fashion Week stattfand.

Fit wie Kim Kardashian? Hier gibt's ihre Workout-DVD!

Altes Kleid mit sexy Wirkung

Kim setzte dabei vor allem auf ein ausladendes Dekolleté, das in dem Versace-Vintage-Kleid aus dem Jahr 1991 bestens in Szene gesetzt wurde. Zu der schwarzen Robe kombinierte sie durchsichtige High Heels. Ihre langen Haare trug sie gewellt. Beim Make-up blieb sie klassisch und eher dezent.

Auf Twitter bedankte sich Kim Kardashian bei Modeschöpferin Donatella Versace (63) später artig für die Leihgabe der Retro-Abendrobe: "Vielen Dank, Donatella und Versace, dass ihr mir dieses atemberaubende Vintage-Kleid für heute Abend zur Verfügung gestellt habt."

Kourtney Kardashian: Modern und zurückhaltend

Ihre Schwester Kourtney Kardashian wählte hingegen ein Kleid aus der Versace-Herbst-Kollektion 2018. Der hohe Schlitz brachte ihre trainierten Beine zum Vorschein, die sich ebenfalls sehen lassen konnten. Dazu kombinierte die älteste Kardashian-Schwester schwarze High-Heels. Ihre langen, dunklen Haare hatte sie zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden. Beim Make-up legte sie den Fokus mit Smokey Eyes ebenfalls auf die obere Partie. Auf Schmuck verzichteten beide Frauen.