American Riviera Orchard: Herzogin Meghans Lifestyle-Marke soll noch dieses Jahr erscheinen

1 Herzogin Meghan arbeitet weiter am Launch ihrer Marke American Riviera Orchard. Foto: Alan Fraser Images/Shutterstock.com

Die Lifestyle-Marke von Herzogin Meghan soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Erstmals war die Rede von American Riviera Orchard im März. Nun ist der Starttermin endlich bekannt - zumindest fast.











Herzogin Meghan (43) kündigte ihr neues Lifestyle-Unternehmen American Riviera Orchard bereits im März an, ohne zu verraten, wann der Verkauf ihrer Produkte konkret starten würde. Doch nun deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass die Lifestyle-Linie der Ehefrau von Prinz Harry (39) offiziell noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Obwohl ein genaues Datum noch nicht bekannt gegeben wurde, sagte eine Quelle dem "People"-Magazin, dass der ehemalige "Suits"-Star "hinter den Kulissen fleißig an den Vorbereitungen" gearbeitet habe.