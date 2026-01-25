American Pie: Jason Biggs zeigte seinem Sohn die berühmte Kuchen-Szene selbst

Vor über 25 Jahren sorgte Jason Biggs in "American Pie" für einen der denkwürdigsten Momente der Filmgeschichte. Nun holte ihn die berüchtigte Szene im eigenen Wohnzimmer ein - der Schauspieler musste seinem ältesten Sohn erklären, was es mit dem Kuchen auf sich hat.

Es gibt Filmszenen, die verfolgen einen Schauspieler ein Leben lang. Für Jason Biggs (47) ist es jener Moment aus "American Pie" (1999), in dem sein Charakter Jim eine sehr ungewöhnliche Beziehung zu einem Apfelkuchen eingeht. Mehr als zwei Jahrzehnte später musste der Schauspieler diese Szene nun seinem eigenen Sohn erklären.

In der Radiosendung "The Julia Cunningham Show" auf SiriusXM plauderte Biggs über diesen besonderen Vater-Sohn-Moment. Seine Kinder, die er mit Ehefrau Jenny Mollen hat, wurden offenbar immer wieder mit dem Film konfrontiert. "Sie hörten ständig von 'American Pie' und Kuchen und fragten: 'Daddy, was machst du mit dem Kuchen?'", erzählte der 47-Jährige. Also setzte er sich mit seinem ältesten Sohn Sid zusammen.

Peinlicher Zwischenfall auf New Yorks Straßen

Der Entschluss kam nicht von ungefähr. Biggs schilderte eine Begebenheit, die ihm die Dringlichkeit des Gesprächs vor Augen führte: Bei einem Spaziergang durch New York liefen seine Söhne einige Meter voraus - zum Glück, wie sich herausstellte. "Ein Typ lief an uns vorbei und schrie mir wortwörtlich hinterher: 'Hey, der Kuchen-F***er!'", berichtete der Schauspieler. "Ich schaute sofort zu den Jungs. Sie haben es zum Glück nicht gehört."

Gemeinsam mit seiner Frau Jenny überlegte Biggs, wie sie mit der Situation umgehen sollten. "Wir wollten der Sache zuvorkommen", erklärte er. Das Ganze wurde für ihn zu einer Art Aufklärungsgespräch der besonderen Art: "Das ist meine Version des Sex-Talks, richtig? Wie viel sollen sie von Freunden und anderen Kindern in der Schule hören, und wie viel willst du selbst kontrollieren?"

Der Sohn erriet es selbst

Bevor Biggs die Szene zeigte, wollte er wissen, was sein Sohn bereits ahnte. "Ich fragte ihn: 'Was glaubst du, passiert da?' Ich war einfach neugierig - und er hat es tatsächlich richtig erraten." Der Junge sei sichtlich verlegen gewesen, seine Vermutung auszusprechen. Doch Biggs blieb konsequent: "Also sagte ich: 'Okay, lass mich dir zeigen, was passiert ist.'"

Die Reaktion des Sohnes fiel dann überraschend locker aus. "Er hat gelacht und gelacht", verriet Biggs. Ganz spurlos ging der Moment allerdings nicht an dem Jungen vorbei: "Er war schon ein bisschen peinlich berührt." Doch immerhin bekam der Vater am Ende ein Kompliment. "Er sagte, ich sei ein guter Schauspieler", schmunzelte Biggs.

Der Teenie-Komödie "American Pie" gelang 1999 ein Überraschungserfolg, der mehrere Fortsetzungen nach sich zog. Die Kuchen-Szene mit Biggs gehört bis heute zu den meistzitierten Momenten der Filmgeschichte - und wird den Schauspieler wohl noch viele Jahre begleiten. Zumindest innerhalb seiner Familie ist das Thema nun geklärt.