American Pie: Jason Biggs zeigte seinem Sohn die berühmte Kuchen-Szene selbst

Vor über 25 Jahren sorgte Jason Biggs in "American Pie" für einen der denkwürdigsten Momente der Filmgeschichte. Nun holte ihn die berüchtigte Szene im eigenen Wohnzimmer ein - der Schauspieler musste seinem ältesten Sohn erklären, was es mit dem Kuchen auf sich hat.
Es gibt Filmszenen, die verfolgen einen Schauspieler ein Leben lang. Für Jason Biggs (47) ist es jener Moment aus "American Pie" (1999), in dem sein Charakter Jim eine sehr ungewöhnliche Beziehung zu einem Apfelkuchen eingeht. Mehr als zwei Jahrzehnte später musste der Schauspieler diese Szene nun seinem eigenen Sohn erklären.