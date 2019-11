Heidi Klum kommt in Federkugel

1 Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den American Music Awards im Microsoft Theater in Los Angeles Foto: imago images/UPI Photo

Knappes Outfit: Ein Feder-Minikleid in Silber und Blau präsentierte Heidi Klum auf dem roten Teppich der American Music Awards.

Die lange Abendrobe hat sie daheim gelassen: Stattdessen präsentierte Heidi Klum (46) am Sonntag bei den American Music Awards in Los Angeles ein Feder-Minikleid, das ihre Beine bestens zur Geltung brachte. Das Outfit bestand aus einem knappen silbernen Träger-Top und einem aufgeplusterten blauen Rock. Spitze Pumps, die ebenfalls silbern glänzten, und passender Schmuck vervollständigten den Look des Models. Ihre Haare trug die 46-Jährige mit Pony, zudem hatte sie einen Teil ihrer langen Mähne nach oben gesteckt.

Den Bildband "Heidilicious by Rankin" finden Sie hier

Begleitet wurde Klum von Ehemann Tom Kaulitz (30). Der entschied sich für ein weniger extravagantes Outfit. Er zeigte sich in einem komplett schwarzen Ensemble, bestehend aus Shirt mit V-Ausschnitt, Jacke, Hose und Stiefeln. Nicht nur auf den Bildern der Veranstaltung strahlen Klum und Kaulitz in die Kameras. Auch auf Instagram postete Klum einige Bilder, die sie mit ihrem Mann auf dem Weg zu den American Music Awards zeigen.