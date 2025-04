1 Mit gleich 10 Nominierungen hat Rapper Kendrick Lamar im Rennen um die American Music Awards 2025 die Nase vorn. Foto: L Paul Mann / shutterstock.com

Welche US-Stars für die diesjährigen American Music Awards nominiert sind und alle weiteren Infos zur Preisverleihung lesen Sie im Artikel.











Am 23. April 2025 wurden die Nominierten für die 51. Ausgabe der American Music Awards bekanntgegeben. In diesem Jahr warten die AMAs mit gleich drei neuen Auszeichnungen auf: Album of the Year, Song of the Year und Social Song of the Year. Doch wer führt das Rennen um die meisten Nominierungen an? Und wann genau werden die begehrten Preise verliehen?