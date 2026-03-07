American Girls: Harry Styles sorgt mit neuem Musikvideo für One-Direction-Nostalgie

Explosionen, Motorrad-Stunts und ein entspannter Moment im Regiestuhl: Harry Styles' neues Musikvideo zu "American Girls" steckt voller Action. Gleichzeitig weckt es bei treuen Fans eindeutige Anspielungen auf seine One-Direction-Zeit.
Passend zu seinem neuen Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", das am 6. März erschienen ist, hat Harry Styles (32) das Musikvideo zur Single "American Girls" veröffentlicht. Unter der Regie von James Mackel zeigt sich Styles darin in einer rasanten und zugleich selbstreflexiven Rolle auf einem Filmset. Das Video kombiniert Hollywood-Action mit einer spielerischen Leichtigkeit, die bei Fans sofort Erinnerungen an seine Anfänge wachrüttelt.