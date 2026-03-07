American Girls: Harry Styles sorgt mit neuem Musikvideo für One-Direction-Nostalgie

Passend zu seinem neuen Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", das am 6. März erschienen ist, hat Harry Styles (32) das Musikvideo zur Single "American Girls" veröffentlicht. Unter der Regie von James Mackel zeigt sich Styles darin in einer rasanten und zugleich selbstreflexiven Rolle auf einem Filmset. Das Video kombiniert Hollywood-Action mit einer spielerischen Leichtigkeit, die bei Fans sofort Erinnerungen an seine Anfänge wachrüttelt.

In dem Clip übernimmt Styles die Rolle eines Darstellers, der seine eigenen Stunts absolviert. Die Zuschauer sehen ihn, wie er mit einem Auto unter einem riesigen Truck hindurchrast, der kurz darauf in einer spektakulären Explosion hinter ihm in Flammen aufgeht. Eine weitere Szene zeigt ihn auf einem Motorrad, mit dem er sich in die Luft katapultiert. Zwischen den Action-Sequenzen sitzt Styles im Regiestuhl, interagiert mit seinen Co-Stars oder unternimmt gemeinsam mit seinem Stunt-Double eine Spritztour.

Hommage an One-Direction-Musikvideos?

Das neue Musikvideo lässt besonders die Herzen der treuen Fangemeinde von One Direction höher schlagen: Die Parallelen zu gleich zwei Musikvideos der Boygroup sind kaum zu übersehen. Besonders die Ästhetik des "Film-im-Film"-Konzepts erinnert frappierend an das Video zu "Kiss You" aus dem Jahr 2013, in dem die Bandmitglieder ebenfalls vor offensichtlichen Greenscreens und künstlichen Kulissen agierten. Während Harry damals noch als Teil eines Quintetts durch Pappmaché-Landschaften raste, greift er dieses Motiv nun als Solokünstler auf.

Auch im Video zu ihrem Hit "Steal My Girl" nutzte die Band ein ähnliches Konzept wie Styles nun in "American Girls": In dem Musikvideo von 2014 wurden die Bandmitglieder von Danny DeVito durch ein bizarres Wüstenset geführt. Hinter den Kulissen interagierten sie mit verschiedenen Komparsen. Harry Styles tut dies in seinem neuen Musikvideo ebenfalls, wobei er die Meta-Ebene des Filmdrehs noch weiter treibt. Während er in "Steal My Girl" noch Anweisungen entgegennahm, zeigt er sich heute im Regiestuhl als jemand, der die Fäden am Set selbst in der Hand hält und die Künstlichkeit der Hollywood-Klischees bewusst entlarvt.

Nostalgiewelle in den sozialen Medien

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten und lösten unter Fans eine gewaltige Nostalgiewelle aus. Auf TikTok machen bereits zahlreiche Zusammenschnitte beider Musikvideos die Runde, die Harrys Video direkt mit den Szenen von damals vergleichen.

"Das ist ein deutlicher Wink an 'Kiss You' und 'Steal My Girl'! Ich liebe es!", kommentierte ein User auf Reddit. Ein weiterer fügt hinzu: "Es fühlt sich an, als würde sich ein Kreis schließen." Andere machen auf die zahlreichen Easter Eggs aufmerksam: