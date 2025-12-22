Die Playoff-Chancen der Detroit Lions in der NFL sind stark gesunken. Bei der Niederlage gegen Pittsburgh werden dem Team von Amon-Ra St. Brown zwei Touchdowns in der Schlussminute aberkannt.
Detroit - Die Pittsburgh Steelers haben sich in der NFL mit 29:24 (10:10) bei den Detroit Lions um den deutschen Passempfänger Amon-Ra St. Brown durchgesetzt und haben einen großen Schritt in Richtung Playoffs der US-amerikanischen Football-Liga gemacht. Die Playoff-Chancen Detroits sind hingegen stark gesunken. Selbst der 42 Jahre alte Star-Quarterback Aaron Rodgers der Steelers musste anerkennen, dass es sich um ein "wildes Spiel" handelte.