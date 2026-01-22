American Football: Viele Surge-Spieler finden neue Clubs – auch in Polen

Nach der Insolvenz von Stuttgart Surge sind die Akteure des ELF-Meisters gefragt: Ben Wenzler und Marko Vidackovic wechseln zu den Wroclaw Panthers, andere bleiben in der Region.
Noch immer ist nicht klar, ob es im Sommer 2026 eine europäische Liga geben wird, die Football auf hohem Niveau präsentiert. Am ehesten zugetraut wird dies dem Konstrukt mit dem Namen American Football League Europe (AFLE), dem sich auch die Wroclaw Panthers angeschlossen haben. Die Franchise aus dem polnischen Breslau hat vor, eine erfolgreiche Saison zu spielen – und verpflichtet dafür drei Akteure, die wissen, wie man Titel holt.