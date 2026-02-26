Die American Footballer werden in diesem Jahr nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Die Fellbacher wollen sich neu aufstellen.
Die American Footballer des SV Fellbach haben turbulente Monate hinter sich, mit einem schmerzhaften Einschnitt: Die Fellbach Warriors werden in der kommenden Saison nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga im vergangenen Jahr hätten die Fellbacher eigentlich in der Oberliga starten sollen. „Nachdem wir im Training aber gemerkt haben, dass der Spielerbestand nicht ausreicht, haben wir uns dazu entschieden, zurückzuziehen“, erklärt der kommissarische Abteilungsleiter Marcel Dippon. Zuletzt seien nur zehn Spieler aktiv gewesen.