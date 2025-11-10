American Football: St. Brown feiert mit Gruß an Trump - Von Gegner geschlagen

Donald Trump besucht ein Hauptrunden-Spiel der NFL. Ein Deutsch-Amerikaner bejubelt seinen Touchdown mit einem Gruß in Richtung Tribüne. Später äußert er sich zu einem unsportlichen Zwischenfall.
Washington - Erst auffällig gejubelt, später geschlagen: NFL-Profi Amon-Ra St. Brown stand beim 44:22 seiner Detroit Lions gegen die Washington Commanders gleich mehrfach im Mittelpunkt. Zunächst feierte der Deutsch-Amerikaner seinen achten Touchdown in dieser Saison mit einem Gruß an US-Präsident Donald Trump. Der 26 Jahre alte Footballer zeigte ein paar Tanzschritte, die stark an jene erinnerten, die Trump häufiger bei Wahlkampfveranstaltungen gemacht hatte. Zuvor hatte St. Brown in Richtung Tribüne gezeigt.