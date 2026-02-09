Elf Jahre nach dem Drama gegen die Patriots feiern die Fans der Seattle Seahawks die Wiedergutmachung. Im 60. Super Bowl gewinnt der Favorit eine defensiv-geprägte Partie souverän.
Santa Clara - Stolz hielt Quarterback Sam Darnold die silberne Trophäe für den Super-Bowl-Triumph in der Hand und richtete einen Appell an die Fans seiner Seattle Seahawks. "Hey, macht mal Lärm für unsere Verteidigung", rief der Spielmacher nach dem 29:13 über die New England Patriots im einseitigen Finale der National Football League. Vor allem dank seiner starken Defensive feierte der Favorit den zweiten Titeltriumph nach 2014.