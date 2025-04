American Football Oberliga: Das Ei der Cougars fliegt jetzt in der Oberliga

Sie haben fast 20 Jahre auf diesen Moment hingearbeitet, sich auch vom knappen Scheitern nicht abbringen lassen und jetzt geht es bald los mit großen Abenteuer für die American Footballer der Cougars Kornwestheim mit ihrem ersten Auftritt in der Oberliga Baden-Württemberg. Am Samstag, den 26. April wird das Ei durch die Luft fliegen beim Heimspiel und Derby gegen die Ludwigsburg Bulldogs. Man spürt die Vorfreude bei allen Beteiligten an diesem Abend auf dem Trainingsgelände hinter der Jahnhalle. Noch einmal die Sinne schärfen, noch einmal an Details üben.

Es sind noch vier Einheiten, bis zum ersten Gameday. In der einen Gruppe ist vor allem Kraft gefragt, wenn zwei Athleten mit einem mächtigen Traktorreifen Spielszenen simulieren, die Übung aber nicht aus den Armen, sondern aus den Beinen heraus richtig ausführen sollen, damit die ganze Explosivität zum Tragen kommt. Die einzelnen Mannschaftsteile der Footballer üben zunächst jede für sich in den sogenannten Special Teams, angeleitet von Defense Coach Alex Bruder und Offense Coordinator Daniel Sassmann.

In der neuen Runde müssen die Cougars vor allem an ihrer Cleverness arbeiten. Foto: Peter / Mann

Ein Teil der eingeschworenen Truppe unter Headcoach und Abteilungsleiter Andreas Geibel hat sich im Trainingslager in Innsbruck im Football Center in Innsbruck herangetastet an die neue Liga. Rund 50 Athleten umfasst der neue Kader – altersbedingt haben einige Spieler aufgehört. Es sind aber auch einige Nachwuchstalente dazugestoßen, wie der erst 19-jährige Fabian Merkhoffer oder Noah Lacic, ebenfalls 19 Jahre alt, aus der zweiten Mannschaft der Mannheim Bandits, dessen Bruder Jannik schon länger für die Cougars spielt, im Moment aber verletzt ausfällt. „Wir haben eine gute Mischung gefunden und auch die Kadertiefe stimmt “, sagt Andreas Geibel. Gute Laune verbreitet bei der Übungseinheit wie immer auch Quarterback Carlos Verduzco - seit Jahren eine verlässliche Größe im Gebilde der Kornwestheimer.

Sieben Teams treten an – eine Mannschaft steigt ab

Sieben Mannschaften treten in der vierthöchsten Liga an. Der Letzte steigt an, der Vorletzte muss in die Relegation. Für die Kornwestheimer ist das nicht ganz komplettes Neuland, denn gegen einige Teams wie Ludwigsburg, die Red Knights aus Tübingen oder die Konstanz Pirates haben die Kornwestheimer auch schon in der Landesliga gespielt.

Gespannt ist Geibel dann auf das erste Aufeinandertreffen gegen die Stuttgart Scorpions, lange Zeit das Aushängeschild in der Region in Sachen American Football. Inzwischen ist das Team von der Waldau bis in die Oberliga abgestiegen. Es wird das erste Duell der beiden Formationen werden. Favorit auf den Titel ist für Andreas Geibel die Mannschaft der Mannheim Bandits. „Unser Ziel ist es, möglichst schnell den Klassenverbleib zu sichern“, meint der Headcoach.

Dafür müsse die Mannschaft vor allem an der Cleverness im Offensivbereich arbeiten – auch weil die Gegner in der neuen Liga nicht zu viele Chancen zulassen werden. „Defensiv sind wir aber echt auf Zack“, sagt Geibel. Damit die Pumas auch in der höhren Liga bestehen können, hat die Abteilung die Strukturen nochmals angepasst und neue Sponsoren gewinnen können.

Auch der Trainerstab ist sehr breit aufgestellt: 13 Coaches verfügen über einen C-Lizenz, zwei sogar über ein B-Zertifikat. „Und damit wir nicht zu sehr im eigenen Saft schmoren, laden wir auch immer wieder Gastcoaches zu uns ein“, sagt Andreas Geibel. In der Region sei die Akzeptanz für den Sport in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Bis zu 300 Zuschauer seien in der vergangenen Runde zu den Heimspielen gekommen – auch wegen der familiären Atmosphäre. In der Oberliga dürfen es gerne noch etwas mehr sein.

Das Programm der Kornwestheim Cougars: 26. April gegen Ludwigsburg Bulldogs (Heimspiel, 4. Mai Stuttgart Scorpions (Auswärts), 10. Mai Konstanz Pirates (A), 17. Mai Mannheim Bandits (H), 31. Mai Konstanz Pirates (H), 7. Juni Mannheim Bandits (A), 21. Juni Red Knights Tübingen (H), 25. Juni Stuttgart Scorpions (H), 3. Juli Ludwigsburg Bulldogs (A), 12. Juli Red Knights Tübingen (H), 19. Juli Bondorf Bulls (H), 2. August Bondorf Bulls (A).