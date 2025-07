American Football Oberliga: Cougars in der Defense auf Augenhöhe mit den Bulls

1 Die Cougars beginnen schon jetzt die Planung für die kommende Runde. Foto: Peter Mann o

Die Kornwestheimer Footballer gehen trotz der 3:23 -Niederlage gegen Bondorf gestärkt in die Vorbereitung der Relegationsspiele.











Konsequenz und Effektivität entscheiden Spiele. Diese Erfahrung machten auch die Footballer der Kornwestheim Cougars in ihrem letzten Heimspiel in der regulären Saison bei der 3:23 (00:07/3:7/00:06/00:03) gegen die Bondorf Bulls vor 250 Zuschauern im Städtischen Stadion in Kornwestheim. „Die Bondorfer haben gewonnen, weil sie ihre wenigen Chancen konsequent genutzt haben“, sagte Headcoach Andreas Geibel. Beispielhaft für die Stärke des Zweiten der Oberliga Baden-Württemberg nannte er drei Drives, welche die Offense Kornwestheims kurz vor der Endzone nicht in Punkte verwandeln konnte. „Die Offensive war unkonzentriert und fand nicht zu einem Spielfluss. Die Bulls waren gut auf unserem Angriff eingestellt und verhinderten First Downs“, sagte Offense Coach Daniel Sassman.