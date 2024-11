American Football: NFL: Siebter Touchdown für St. Brown bei Lions-Sieg

1 Amon-Ra St. Brown (l.) erzielte seinen siebten Touchdown der Saison. Foto: David J. Phillip/AP/dpa

Amon-Ra St. Brown fängt seinen nächsten Touchdown. Der Deutsch-Amerikaner hat damit großen Anteil an einer beeindruckenden Aufholjagd der Detroit Lions.











Link kopiert



Houston - Auch dank des siebten Touchdowns des Deutsch-Amerikaners Amon-Ra St. Brown in der laufenden Saison haben die Detroit Lions ihre Siegesserie in der NFL fortgesetzt. Die Lions gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Houston Texans nach einer beeindruckenden Aufholjagd in der zweiten Halbzeit mit 26:23. Für Detroit war es der siebte Sieg in Serie und der achte im neunten Saisonspiel. Damit führen die Lions die NFC weiterhin an.