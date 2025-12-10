American Football: NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück

Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.

München - Nach einem Jahr Pause wird die NFL im nächsten Jahr wieder für ein Spiel nach München zurückkehren. Wie Vertreter der besten American-Football-Liga der Welt, der Stadt München und der Allianz Arena bekanntgaben, ist neben 2026 auch für 2028 ein Match und damit das vierte reguläre Saisonspiel im Fußball-Stadion der FC Bayern fixiert. Schon 2022 und 2024 hatte die Liga in der bayerischen Landeshauptstadt Station gemacht. In diesem Herbst war Berlin an der Reihe; 2027 und dann 2029 wird dort wieder im Olympiastadion gespielt.

Damit sind bis 2029 vier Gastspiele der NFL hierzulande geplant. "Deutschland ist für die NFL in Europa von großer strategischer Bedeutung", sagte der für den deutschsprachigen Raum zuständige NFL-Boss Alexander Steinforth. "München hat einen ganz besonderen Platz im Herzen unserer Fans, da hier bereits 2022 und 2024 Regular Season Games stattgefunden haben."

Teams für 2026 noch offen

Bei der Premiere vor gut drei Jahren lief sogar Superstar Tom Brady im Trikot der Tampa Bay Buccaneers auf und schwärmte danach von den deutschen Fans. Welche Teams 2026 in München antreten, ist noch nicht bekannt.

"Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, Football in Deutschland zu fördern und die spürbare Begeisterung für den Sport weit über die Stadien hinaus zu tragen", sagte Münchens Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl. Neben München und Berlin war auch Frankfurt bereits mit NFL-Partien an der Reihe: Im Herbst 2023 stiegen im dortigen Stadion sogar zwei Matches innerhalb acht Tage.

Neben München auch London, Melbourne und Rio bestätigt

Die US-Eliteliga expandiert seit Jahren mit Gastspielen überall auf dem Globus. In nächsten Jahr sind neben München noch zwei Partien in London sowie je ein Spiel in Melbourne und Rio de Janeiro bestätigt. Weitere Matches sollen folgen.

Bei den bislang ausgetragenen Partien in Deutschland vermeldete die NFL einen gewaltigen Ansturm auf die Tickets, teilweise hätten demnach mehr als drei Millionen Eintrittskarten verkauft werden können.