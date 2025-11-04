Ticket-Ansturm in Berlin, Pläne für Asien und ein mögliches Team in London: Wie Commissioner Roger Goodell die NFL zum globalen Event machen will.
Berlin - Von der Spree an die Copacabana, von Madrid bis nach Australien: Die Reisepläne der Football-Liga NFL lesen sich inzwischen wie die Wunschliste eines Weltreisenden. Was einst als amerikanisches Phänomen begann, ist heute ein internationales Event mit weltweiten Spielorten. Millionen schauen zu, Stadien sind ausverkauft - und die Liga denkt größer denn je.