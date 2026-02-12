American Football: Nach dem Superbowl geht Saisonvorbereitung für die Cougars weiter

Es war keine leichte Sonntagnacht für Andreas Geibel. Der Headcoach der Kornwestheim Cougars ist eingefleischter Fan der New England Patriots und musste mitansehen, wie seine Mannschaft gegen die Seattle Seahawks bei deren 29:13-Erfolg chancenlos war. „Wir waren diesmal Außenseiter mit einem noch jungen Quarterback und einem neuen Trainer. Der Sieg der Seahawks war verdient“, sagt Geibel. Herzerwärmend sei das defensive Meisterwerk der Mannschaft um Quarterback Sam Darnold allerdings nicht gewesen.

Die American Footballer aus Kornwestheim sind seit Oktober in der Vorbereitung auf die neue Runde in der Oberliga Baden-Württemberg , die am 18. April mit dem Derby bei den Ludwigsburg Bulldogs beginnt. Das erste Heimspiel steigt am 16. Mai ebenfalls gegen die Bulldogs. In der vergangenen Spielzeit sicherten sich die Cougars als Aufsteiger den Klassenverbleib in der Relegation gegen die Stuttgarter Silver Arrows. Es war die dritte Relegation in Serie. „Das geht an die Substanz und und diesmal hab ich das dem Team verboten“, sagt Geibel.

Es gibt keinen direkten Absteiger in der Oberliga

Das ist eher scherzhaft gemeint. Denn durch den Rückzug des Regionalliga-Absteigers Fellbach Warriors geht die Liga nur mit sechs Teams an den Start. Es gibt damit keinen direkten Absteiger. „Damit spielt der Sechste in der Relegation. Und diesen Platz wollen wir vermeiden“, sagt Geibel.

Mit der zweiten Mannschaft der Schwäbisch Hall Unicorns II und dem Aufsteiger Development Team Ravensburg Razorbacks sind zwei neue Gesichter dabei. „Wir gehen positiv in die Runde, nehmen aber gerne die Rolle des Underdogs an“, sagt Geibel. Demnächst geht es ins Trainingslager nach Innsbruck. Mit dabei ist auch wieder Quarterback Carlos Verduzco, der in der vergangenen Spielzeit mit einem Kreuzbandriss ausgefallen war. Geibel ist zuversichtlich, dass er bis zum Rundenstart fit wird.