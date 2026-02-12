American Football: Nach dem Superbowl geht Saisonvorbereitung für die Cougars weiter

Die Kornwestheimer Footballer schauen positiv auf die Oberliga-Runde, nehmen gerne die Rolle des Underdogs an und hoffen auf die Rückkehr von Quarterback Carlos Verduzco.
Es war keine leichte Sonntagnacht für Andreas Geibel. Der Headcoach der Kornwestheim Cougars ist eingefleischter Fan der New England Patriots und musste mitansehen, wie seine Mannschaft gegen die Seattle Seahawks bei deren 29:13-Erfolg chancenlos war. „Wir waren diesmal Außenseiter mit einem noch jungen Quarterback und einem neuen Trainer. Der Sieg der Seahawks war verdient“, sagt Geibel. Herzerwärmend sei das defensive Meisterwerk der Mannschaft um Quarterback Sam Darnold allerdings nicht gewesen.