American Football Kornwestheim: Panther bereit für das nächste Abenteuer

Wie es die American Footballer der Cougars Kornwestheim nach 20 Jahren in der Landesliga geschafft haben, in die Oberliga aufzusteigen.

Andreas Geibel konnte aus der Ferne nicht ganz früh in den entspannten Modus schalten. Der Headcoach und Abteilungsleiter der Cougars Kornwestheim verfolgte aus dem Urlaub per Ticker das entscheidende Aufstiegsspiel seiner Mannschaft gegen die Ludwigsburg Bulldogs. Zunächst sah es nach dem 26:13 im Hinspiel nach zwei Vierteln beim Stand von 10:0 für die Kornwestheimer nach einem Durchmarsch Richtung Oberliga Baden-Württemberg aus.

Doch dann bäumten sich die Bulldogs nach der Pause noch einmal auf und nutzten im dritten Viertel einige Nachlässigkeiten bei den Cougars zum 10:10-Ausgleich aus. „Am Anfang haben wir gut Spiel gefunden sind dann aber in Stocken geraten. Die Ludwigsburger Defence hat uns gut in Schach gehalten“, sagte Offense Coordinator Dennis Sassmann. Ende des vierten Quarters setzten die American Footballer dann noch einmal die entscheidenden Punkte zum 17:10 ( 00:07 / 00:03 / 10:00 / 00:07)-Erfolg.

Die Krönung nach einer starken Runde für die Kornwestheimer

Dann war nur noch Jubel. Es war die Krönung nach einer starken Saison. Vergessen waren die beiden Niederlagen gegen die Kostanz Pirates aus der vergangenen Runde, als man in der Relegation noch am Aufstieg gescheitert war. Diese Spielzeit war nahezu perfekt und mit den beiden Siegen gegen die Ludwigsburger belohnte sich die Kornwestheimer Formation für die souveräne Leistung über die gesamte Saison hinweg: 12 von 14 Spielen hatte man gewonnen. Dagegen standen zwei knappe Niederlagen gegen den Landesliga-Champion, den Red Knights aus Tübingen.

Statistisch gesehen haben die Panther in der Landesliga Baden-Württemberg die meisten Punkte erzielt und die wenigsten Gegenpunkte kassiert. „Alles in allem bin ich sehr stolz auf die Jungs und sie haben sich mit der Leistung den Aufstieg vollkommen verdient“, sagt Defense Coach Alex Bruder.

Die Trainer wollten keinen der Spieler herausheben. „Das Ganze war und ist eine absolute Teamleistung aller - besonderer Dank gilt allen, die im Hintergrund mitgeholfen haben, dass die Cougars nach über 20 Jahren in der Landesliga aufsteigen“, sagte Headcoach Andreas Geibel. Man habe sich mit der ansprechenden Runde auch schon eine ordentliche Grundlage für das nächste Abenteuer in der Oberliga geschaffen. Das Team feierte den Aufstieg zunächst mit einer Tour durch Stuttgart. Dann ging es in Kornwestheim weiter.

„Die Oberliga wird eine große Herausforderung werden, auf die wir uns dann ab nächster Woche vorbereiten werden“, sagte Geibel. Zunächst ist aber erst einmal trainingsfrei. Anfang November beginnt dann die sogenannte „Off Season. Trainings Phase”. Stand heute wird die erfolgreiche Mannschaft im Kern erhalten bleiben. Laut Geibel wird es nur einige altersbedingte Abgänge geben. „Der Fokus wird wie immer sein, auch neue, junge Spieler zu integrieren“, sagt Geibel.

Jetzt heißt es für alle aber erst einmal das Erreichte zu genießen.