American Football Kornwestheim: Nur nicht nachlassen

Die American Footballer der Cougars sind bereit für den nächsten Kick.

Die Enttäuschung über die wohl vorentscheidende Niederlage im Kampf um die Meisterschaft in der Landesliga Baden-Württemberg gegen die RedKnights aus Tübingen haben die Kornwestheim Cougars aus den Köpfen bekommen. Das Team geht hoch motiviert in die Partie an diesem Sonntag (15 Uhr) bei den Esslingen Raccoons. „Den Matchball um den Titel haben wir vergeben. Aber jetzt wollen wir uns den Relegationsplatz sichern“, sagt Headcoach Andreas Geibel vor dem vorletzten Saisonspiel seiner Formation, die am 14. September noch ein Nachholspiel gegen Offenburg hat.