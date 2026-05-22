American Football Kornwestheim: Durch den Rückzug der Unicorns können die Cougars nicht mehr absteigen

Nach dem Aus für die Schwäbisch Hall Unicorns II fällt das geplante Spiel am Pfingstmontag für die Kornwestheimer Footballer aus. Statt dessen wird trainiert.

Es war eigentlich alles bereitet für die Kornwestheim Cougars am Pfingstmontag, die nach dem überraschenden Heimsieg gegen den Lokalrivalen Ludwigsburg Bulldogs, ihren Flow in der Oberliga Baden-Württemberg im Duell bei den Schwäbisch Hall Unicorn II fortsetzen wollten. Doch jetzt erfolgt von Seiten der Hohenloher die kurzfristige Absage der Partie. Eine Begründung seitens des Clubs, weshalb die Einhörner nicht antreten können folgte am späten Nachmittag:

Nach vier Spielen der U2 sehen sich die Schwäbisch Hall Unicorns dazu gezwungen, die zweite Herren-Mannschaft für die verbleibende Spielzeit vom Spielbetrieb abzumelden. Hintergrund ist ein immenser Personalmangel. Durch eine zuletzt sinkende Anzahl an Spielern und zudem zahlreichen Verletzungen konnte die notwendige Kadertiefe nicht mehr dauerhaft sichergestellt werden. Die Mannschaft war in der vergangenen Runde aus der Regionalliga Südwest abgestiegen sind.

Der Rückzug der Unicorns hat natürlich auch Auswirkungen auf die Liga: Jede Mannschaft bekommt jetzt jeweils zwei Punkte mit einem „Torverhältnis“ von 36:0 gutgeschrieben. Und die weitaus noch bessere Nachricht für die Cougars: Es gibt in dieser Spielzeit keinen Absteiger. Auf die Relegation wurde schon vor der Runde verzichtet. Damit sind die Kornwestheimer bereits jetzt gerettet und gehen auch ambitioniert in den weiteren Saisonverlauf.

Die Schwäbisch Hall Unicors ziehen ihre zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück. Foto: IMAGO

Durch die unerwartete Gutschrift stehen sie jetzt punktgleich mit den Ludwigsburg Bulldogs auf dem vierten Platz. Headcoach Andreas Geibel bewertet die Absage der Unicorns neutral, denn sie hat gleichermaßen zwei Konsequenzen für sein Team. Einerseits sei die Mannschaft optimal vorbereitet, habe im gut besuchten Training weiter an den Schwachstellen gearbeitet. Zudem sei seine Formation nach einer nicht optimalen Vorbereitung mittlerweile angekommen in der Liga.

Footballer haben mehr Zeit, sich auf Ravensburg vorzubereiten

Andererseits wäre das Duell gegen Schwäbisch Hall der Auftakt zu drei Auswärtsspielen in Serie gewesen und eine ziemliche Belastung für die Cougars. „Jetzt haben wir länger Zeit, uns auf das Spiel gegen die Ravensburg vorzubereiten und da tut die Pause schon gut“, sagt Geibel. Der übernächste Gegner sind dann die Red Knights Tübingen – die wiederum am Pfingstwochenende gegen die Ravensburg Razorbacks II antreten. „Vielleicht ist das für unser Trainerteam auch noch eine Gelegenheit die Konkurrenten anzuschauen“, so der Headcoach.

Frei bekommen seine Spieler am Feiertag aber nicht – statt einem Ligaspiel steht jetzt Training auf dem Plan. Man will die gewonnene Zeit sinnvoll nutzen in einer Liga, die immer enger zusammenrückt.