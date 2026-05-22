American Football Kornwestheim: Durch den Rückzug der Unicorns können die Cougars nicht mehr absteigen

Nach dem Aus für die Schwäbisch Hall Unicorns II fällt das geplante Spiel am Pfingstmontag für die Kornwestheimer Footballer aus. Statt dessen wird trainiert.
Es war eigentlich alles bereitet für die Kornwestheim Cougars am Pfingstmontag, die nach dem überraschenden Heimsieg gegen den Lokalrivalen Ludwigsburg Bulldogs, ihren Flow in der Oberliga Baden-Württemberg im Duell bei den Schwäbisch Hall Unicorn II fortsetzen wollten. Doch jetzt erfolgt von Seiten der Hohenloher die kurzfristige Absage der Partie. Eine Begründung seitens des Clubs, weshalb die Einhörner nicht antreten können folgte am späten Nachmittag: