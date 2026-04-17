Mit viel Zuversicht und Rückkehrer Carlos Verduzco starten die Kornwestheim Cougars in ihre zweite Saison in der Oberliga Baden-Württemberg. Für die American Footballer geht es am Samstag (15 Uhr) zum „Classico“ im Lokalderby bei den Ludwigsburg Bulldogs. „Wir sind froh, dass unser Quarterback nach dem Kreuzbandriss und neun Monaten Reha wieder dabei ist“, sagt Headcoach Andreas Geibel.

Für sein Team ist es das erste von zwei Auswärtsspielen in Folge. Das erste Heimspiel steigt am 16. Mai dann ebenfalls gegen die Bulldogs. Von Verduzcos Rückkehr erhoffen sich die Cougars eine Belebung in der Offensive. Auch Safety/CB Yannick Weiler ist nach seiner Sprunggelenkverletzung wieder dabei. Neu im Team ist unter anderem Kay Lacker, ein erfahrener Linebacker, der von den Fellbach Warriors nach Kornwestheim gewechselt ist. Zu den weiteren Zugängen der Cougars zählen Rookie René Gramsch sowie für die Defense Line Julian Hanser, der zuvor das Trikot der Pforzheim Wilddogs getragen hat.

Das Kornwestheimer Ziel: direkter Klassenverbleib

Das letzte Spiel bei den Bulldogs in der vergangenen Saison haben die Kornwestheimer im Juni mit 10:51 verloren. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Aber die Cougars gehen erneut als Außenseiter in die Runde. Durch den Rückzug des Regionalliga-Absteigers Fellbach Warriors geht die Liga diesmal nur mit sechs Mannschaften an den Start. Es gibt damit keinen direkten Absteiger in die Landesliga. Dafür spielt der Sechste in der Relegation. In zwei Entscheidungsspielen gegen die Stuttgart Silver Arrows konnten die Cougars in der vergangenen Runde die Klasse halten. Diesmal würde die Formation von Andreas Geibel den Klassenverbleib gerne auf direktem Wege schaffen.

Geibel ist gespannt, wie sich die beiden Neulinge, die Schwäbisch Hall Unicorns II und Aufsteiger Development Team Ravensburg Razorbacks, schlagen werden.