Andreas Geibel, der Headcoach der Kornwestheim Cougars freut sich auf den Start in die Oberliga Baden-Württemberg und die Rückkehr von Quarterback Carlos Verduzco.
Mit viel Zuversicht und Rückkehrer Carlos Verduzco starten die Kornwestheim Cougars in ihre zweite Saison in der Oberliga Baden-Württemberg. Für die American Footballer geht es am Samstag (15 Uhr) zum „Classico“ im Lokalderby bei den Ludwigsburg Bulldogs. „Wir sind froh, dass unser Quarterback nach dem Kreuzbandriss und neun Monaten Reha wieder dabei ist“, sagt Headcoach Andreas Geibel.