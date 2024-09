American Football Kornwestheim: Cougars sind bereit für die Bulldogs

Besser hätte die Partie als Vorbereitungsspiel für die beiden entscheidenden Relegationsduelle gegen die Ludwigsburg Bulldogs für die Footballer der SVK Cougars Kornwestheim nicht laufen können: Die Pumas entschieden das Nachholspiel in der Landesliga Baden-Württemberg gegen die Offenburg Miners mit 23:0 ( 0:0, 10:0, 5:0, 8:0) für sich. Der beste Weg um nach längerer Pause in der Wettkampfmodus zurückzufinden.

„Das Team hat die Pflichtaufgabe solide gelöst - es war unangenehm vor der wichtigen Relegation noch regulär zu spielen und noch Verletzungsrisiken einzugehen“, sagte Headcoach Andreas Geibel, der am kommenden Samstag um 15 Uhr im Kornwestheimer Stadion gegen die Bulldogs um den Aufstieg in die Oberliga einen ganz anderen Gegner erwartet.

Die ist in Offenburg anfangs langsam ins Spiel gekommen hat danach aber dennoch punkten können. „Gegen Ende des Spiels haben sich die Chancen immer mehr ergeben und auch das Passing Game konnte nach und nach immer besser implementiert werden“, sagt Scout-Coach Timm Geibel. Offensive Coordinator Daniel Sassman wünscht sich, dass die Cougars in den Relegationsspielen noch konzentrierter spielen und die Chancen konsequenter nutzen: „ Das Team mit dem stärkeren Willen entscheidet die Relegation für sich.“ Auch Headcoach Geibel geht davon aus, dass in den beiden Duellen psychologisch und physisch eine andere Herausforderung auf seine Formation wartet als gegen Offenburg. „Das s Team hat jetzt sieben Tage Zeit, den Hebel entsprechend umzulegen“, so Geibel.