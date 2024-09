Am Samstagnachmittag haben die Kornwestheim Cougars das Tor zur Oberliga ein Stück weit aufgestoßen. Mit einer starken ersten Halbzeit legten die Footballer aus der Salamanderstadt das Fundament für einen am Ende verdienten Heimerfolg.

„Wir haben in der ersten Halbzeit so ziemlich alles umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben“, betonte ein zufriedener Daniel Sassman, Offense Coordinator der Cougars, nach dem Spielende. „Da kann ich auch gar keinen einzelnen Spieler hervorheben. Alle haben einen guten Job gemacht und wir haben als Team stark gespielt.“

Cougars mit gutem Start

Gleich zu Beginn der Partie fanden die Kornwestheimer in der Offensive zu ihrem Spiel. Egal ob im Kurzpassspiel, mit langen Pässen oder auch mal einem Quarterback-Lauf: die Cougars sicherten sich Yard um Yard in den Anfangsminuten. Auch als Timm Geibel einen Field Goal-Versuch nicht verwerten konnte und das lederne Ei unglücklich am Pfosten abprallte, blieben die Cougars die spielbestimmende Mannschaft.

Nach einem schönen Zuspiel von Quarterback Carlos Verduzco sorgte Tim Beutemüller für den ersten Touchdown und die 6:0-Führung. Die Bulldogs haderten im ersten Viertel mit ihrem Passspiel, konnten sich aber über einzelne Läufe in die Partie langsam reinkämpfen.

Kornwestheimer Verteidigung steht gut

Im zweiten Viertel waren die Ludwigsburger gleich zweimal ganz nah dran zu punkten. Nur wenige Zentimeter vor der Endzone hielt die Verteidigung der Cougars aber dagegen und verhinderte die ersten Zähler der Gäste. Stattdessen marschierte die Offensive der Gastgeber weiter. Erneut fand ein Pass von Verduzco mit Dominic Wennberg einen gut positionierten Wide Receiver und die Cougars erhöhten auf 12:0.

Nach der Pause legten die Kornwestheimer nach. Aus großer Bedrängnis heraus spielte Quarterback Verduzco einen langen auf Timm Geibel, der den dritten Touchdown erzielte. Dank eingesammelter Bonuspunkte stand es nun 19:0. Zu Beginn des Schlussviertels erhöhten die Cougars nach dem zweiten Touchdown von Dominic Wennberg und einem erfolgreichen Field Goal von Geibel auf 26:0. Das Tor zur Oberliga schien nun ganz weit aufgestoßen zu sein.

Bulldogs nutzen Fehler aus

Doch zwei Nachlässigkeiten sorgten dafür, dass die Ludwigsburger doch noch verkürzen konnten. Zunächst gelang es den Bulldogs im vierten Versuch eine zu weit aufgerückte Verteidigungsformation der Cougars zu überrumpeln und einen langen Lauf in die Endzone abzuschließen. Acht Minuten vor dem Ende ließ ein Spieler der Cougars in der Vorwärtsbewegung den Ball fallen und im Gegenzug erzielte die Defense der Bulldogs den zweiten Touchdown.

„In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe“, analysiert Daniel Sassman. „Wir haben nach den zwei Fehlern, die zu Punkten geführt haben, uns wieder gefangen und einen kühlen Kopf bewahrt. Jetzt gehen wir mit einer guten Ausgangsposition in das Rückspiel in Ludwigsburg. Das dürfte ein sehr spannendes Spiel werden.“

Rückspiel am nächsten Samstag

Am kommenden Samstag (28.9.) entscheidet sich bereits ab 13 Uhr auf dem MTV-Sportgelände in Ludwigsburg, ob im Rückspiel der Traum der Cougars vom Oberligaaufstieg wahr wird. „Es wird die Mannschaft gewinnen, die mehr Yards macht und noch ein paar taktische Optionen in der Hinterhand hat“, so Sassman. „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen!“