American Football: Klare Heimpleite der Scorpions-Frauen im Ladies Bowl

Die Stuttgarterinnen haben das Bundesliga-Finale gegen die Hamburg Pioneers Amazons verloren. Am Ende steht auch die Erkenntnis: In puncto Ligastruktur braucht es Veränderung.
Es war alles angerichtet für das zweite American-Football-Fest in Stuttgart binnen einer Woche: Mit den Scorpions Sisters stand erneut der Lokalmatador im Finale – dieses Mal ging es um den Titel der Frauen-Bundesliga. Es herrschte strahlender Sonnenschein und Cheerleader heizten den 650 Zuschauern im Stadion Festwiese ein – nur einen Steinwurf entfernt von der MHP-Arena, in der sieben Tage zuvor die Männer der Stuttgart Surge den Finalsieg der EFL gefeiert hatten. Die waren in Zehn-Mann-Stärke angereist, um den Stadtrivalen zu unterstützen – und wurden Zeugen einer verdienten 6:21-Niederlage gegen die Hamburg Pioneers Amazons. Damit gelang den Gästen in der Wiederauflage des Finales 2022 die Revanche. Damals hatten die Sorpions Sisters das Endspiel für sich entschieden.