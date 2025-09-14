American Football: Klare Heimpleite der Scorpions-Frauen im Ladies Bowl

Die Stuttgarterinnen haben das Bundesliga-Finale gegen die Hamburg Pioneers Amazons verloren. Am Ende steht auch die Erkenntnis: In puncto Ligastruktur braucht es Veränderung.

Es war alles angerichtet für das zweite American-Football-Fest in Stuttgart binnen einer Woche: Mit den Scorpions Sisters stand erneut der Lokalmatador im Finale – dieses Mal ging es um den Titel der Frauen-Bundesliga. Es herrschte strahlender Sonnenschein und Cheerleader heizten den 650 Zuschauern im Stadion Festwiese ein – nur einen Steinwurf entfernt von der MHP-Arena, in der sieben Tage zuvor die Männer der Stuttgart Surge den Finalsieg der EFL gefeiert hatten. Die waren in Zehn-Mann-Stärke angereist, um den Stadtrivalen zu unterstützen – und wurden Zeugen einer verdienten 6:21-Niederlage gegen die Hamburg Pioneers Amazons. Damit gelang den Gästen in der Wiederauflage des Finales 2022 die Revanche. Damals hatten die Sorpions Sisters das Endspiel für sich entschieden.

Heuer erwischten die Hamburgerinnen, die sich im Halbfinale mit einem berauschenden 84:0-Sieg über die Erlangen Rebels das Finalticket gesichert hatten, einen Traumstart und erzielten bereits nach den ersten drei Drives einen Touchdown durch Jacqueline Ebeling. Das Team sammelte auch den Extrapunkt ein und stellte auf 0:7 aus Sicht der Stuttgarterinnen, die bereits in der vorigen Saison Vizemeisterinnen geworden waren. „Am Anfang des Spiels hat man bei uns die Nervosität gemerkt“, begründet deren Cheftrainer Steven Joachim den schwachen Start. „Wir waren schon beim ersten Drive in Schockstarre.“

Hatte es den Scorpions Sisters in der abgelaufenen Saison an der nötigen Spielzeit gegen hochklassige Gegner gefehlt? Mit einer Bilanz von 235:0 Punkten in vier Spielen hatten sich die Stuttgarterinnen furios in der Bundesliga Süd durchgesetzt und standen erst im folgenden Halbfinale einem ernst zu nehmenden Gegner gegenüber: Gegen die Berlin Kobras zogen die Sisters mit einem 13:6 ins Endspiel ein. Joachim bestätigt: „Die Ligastruktur war eine Katastrophe. Es gab ein großes Gefälle zwischen der Nordgruppe und der Bundesliga Süd was die Teamstärken angeht. Deswegen war Hamburg für uns plötzlich eine ganz andere Hausnummer.“

Auch wenn sein Team sich nach dem verkorksten Start etwas stabilisierte, gelang es in den ersten drei Vierteln nicht, den Schalter umzulegen. Die Pässe der beiden Quarterbacks Deborah Joachim und Dina Naegele fanden zu selten die Mitspielerinnen, dazu gesellten sich einfache Patzer. Weil zudem die hochgelobte Defensive der Stuttgarterinnen gegen die stark aufspielenden Gäste nicht immer sattelfest war, konnten die Hamburgerinnen durch zwei weitere Touchdowns im zweiten und dritten Viertel auf 21:0 erhöhen. „Wir haben es geschafft, Stuttgarts Stärken – besonders in der Defense gegen den Lauf – auszuschalten, und haben gleichzeitig unsere Stärken auf das Feld gebracht“, beschreibt Patrick Nause, Headcoach der Pioneers Amazons, die eigene Überlegenheit.

Als Vizemeister hatten die Stuttgarterinnen trotzdem Grund zum Jubeln. Foto: Eibner-Pressefoto/Silas Kunz

Erst im letzten Viertel war es dann aus Sicht der Sisters soweit: Das Team brachte die ersten Punkte aufs Scorerboard. Schon zuvor hatte sich angedeutet: Wenn etwas offensiv drin ist, dann durch einen Lauf der wieselflinken Naegele. Und tatsächlich: Kurz vor Schluss fasste sich die Spielmacherin einmal mehr ein Herz, war auf der linken Seite nicht zu stoppen und erlief den Touchdown. In Folge eines gescheiterten Trickplays konnte das Team allerdings den Extrapunkt nicht mitnehmen und musste sich letztlich mit der Niederlage abfinden. Joachims Spielfazit: „Wir haben zu lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Hamburg war das bessere Team, so einfach ist das.“

Naegele, die gleichzeitig die meisten Pass- und Lauf-Yards erzielte, konstatiert: „Wir standen uns selber im Weg und waren vor allem zu Beginn sehr nervös. Hamburg hat ein Megaspiel gemacht und verdient gewonnen.“ Ähnlich wie ihr Coach hofft sie auf einen größeren Konkurrenzkampf und mehr Teams in der kommenden Saison. Gleichzeitig stellt sie klar: „Wir haben bis zum Ende nicht aufgegeben und können stolz sein, es so weit geschafft zu haben.“

Während die Hamburgerinnen sich noch am selben Abend per Zug in Richtung Heimat aufmachten – „Eventuell werden uns die anderen Fahrgäste hassen“, scherzt Headcoach Nause – ließen es sich auch die Stuttgarterinnen nicht nehmen, die Saison bei einem Umtrunk im Palm Beach ausklingen zu lassen. „Auch um die ein oder andere Träne wegzufeiern“, wie es Cheftrainer Joachim beschreibt.

Und in der kommenden Saison? „Das Ziel ist und bleibt, den Ladies Bowl zu gewinnen“, stellt Joachim klar. „Wir haben das Zeug, die Spielerinnen und die Coaches dazu. Jetzt müssen wir es nur endlich auf den Platz bringen.“