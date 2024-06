American Football: Fünftes Spiel, fünfter Sieg – die Serie von Stuttgart Surge geht weiter

1 Erfolgreiches Gespann: Cheftrainer Jordan Neuman und Quarterback Reilly Hennessey. Foto: Baumann

Nach dem 50:7 gegen die Helvetic Mercenaries befinden sich die Stuttgarter auf dem besten Weg, erneut in die Play-offs einzuziehen.











Die Siegesserie hat gehalten! Das Team von Stuttgart Surge gewann auch sein fünftes Spiel in der European League of Football (ELF) – und das deutlich. In der zweiten Heimpartie an der Reutlinger Kreuzeiche gab es einen 50:7-Erfolg gegen die Helvetic Mercenaries. „Wir hatten von Anfang an viel Kontrolle“, meinte Cheftrainer Jordan Neuman, „es ist bei einem solchen Spiel auch wichtig, die Konzentration stets hochzuhalten. Das haben wir gut hinbekommen.“