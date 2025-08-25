American Football: Frauen der Scorpions erneut im Endspiel

Die Degerlocherinnen werden im September um ihren zweiten deutschen Meistertitel kämpfen – und dies mit Heimvorteil. Einstweilen gelingt ihnen eine Revanche.
Die Stuttgart Scorpions Sisters, das weibliche American-Football-Team des Degerlocher Vereins, hat zum vierten Mal das Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Das Aufgebot von Cheftrainer Steven Joachim bezwang in der Vorschlussrunde auf der heimischen Waldau die Berlin Kobras mit 13:6. Gegner im Endspiel in drei Wochen sind die Hamburg Pioneer Amazons, die ihrerseits den Erlangen Rebels mit 84:0 nicht den Hauch einer Chance ließen.