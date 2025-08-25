American Football: Frauen der Scorpions erneut im Endspiel

Die Degerlocherinnen werden im September um ihren zweiten deutschen Meistertitel kämpfen – und dies mit Heimvorteil. Einstweilen gelingt ihnen eine Revanche.

Die Stuttgart Scorpions Sisters, das weibliche American-Football-Team des Degerlocher Vereins, hat zum vierten Mal das Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Das Aufgebot von Cheftrainer Steven Joachim bezwang in der Vorschlussrunde auf der heimischen Waldau die Berlin Kobras mit 13:6. Gegner im Endspiel in drei Wochen sind die Hamburg Pioneer Amazons, die ihrerseits den Erlangen Rebels mit 84:0 nicht den Hauch einer Chance ließen.

Austragungsort des sogenannten Ladies Bowl wird am 13. September das Bad Cannstatter Stadion Festwiese sein, und das sollte für die Lokalmatadorinnen vom Fuß des Fernsehturms ein gutes Omen bedeuten. Vor drei Jahren gab es an selber Stätte exakt die gleiche Endspiel-Paarung, und damals setzten sich die Scorpions gegen ihren norddeutschen Kontrahenten mit 35:20 durch, was der bislang einzige deutsche Meistertitel für die Stuttgarterinnen war. „Im eigenen Stadion um den Bowl kämpfen zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes“, sagt denn auch die Teammanagerin Daniela Ruis.

Auch 2019 und 2024 hatten die Sisters jeweils das Finale erreicht. Beim ersten Mal unterlagen sie in Berlin den gastgebenden Kobras mit 24:26, im vergangenen Jahr waren dann die Schwäbisch Hall Unicorns beim 7:14 eine zu hohe Hürde. Als Heimteam hatten jene 1500 Zuschauer zum württembergischen Derby gelockt. In dieser Saison allerdings war der Titelverteidiger für die Scorpions kein ernsthafter Rivale. Ein halbes Dutzend Unicorns-Spielerinnen war im Winter nach Stuttgart gewechselt. Der somit stark dezimierte Gegner belegte in der Südgruppe der Bundesliga ohne Sieg und mit 20:216 Spielpunkten nur den dritten und letzten Platz.

Ganz anders das Team von Steve Joachim, das nicht nur Hall, sondern auch Erlangen viermal dominierte und die Hauptrunde mit 235:0 Spielzählern abschloss. Als Sieger der Staffel Süd trafen die Degerlocher Frauen damit auf die Berlin Kobras und schafften mit dem erwähnen Halbfinalsieg die erfolgreiche Revanche für die Finalniederlage von 2019. Danach, 2020 und 2021, hatte es aufgrund der Corona-Pandemie jeweils keinen nationalen Meister gegeben.

Aktuell sorgten Runningback Dinah Naegele und Victoria Zimmermann mit Touchdowns für die Führung der Gastgeberinnen. Dem Gegner von der Spree gelang kurz vor Schluss lediglich noch eine Ergebniskorrektur. „Das Spiel war hart umkämpft, aber genau das macht uns als Team noch stärker. Uns ist bewusst, wie gut Hamburg ist, aber wir vertrauen auf unsere Stärken und die Unterstützung der Fans“, sagt die Teammanagerin Ruis im Hinblick aufs Finale. In der deutschen Nationalmannschaft ist im Übrigen die Stuttgarter Spielmacherin Deborah Joachim auf ihrer Position nur die Nummer zwei hinter der Hamburgerin Julia Schlatow. Für sie selbst und ihre Kolleginnen eine weitere Motivation, um im direkten Duell die Ladies Bowl zu gewinnen.