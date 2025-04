American Football: Fellbach Warriors: Moritz Scharr überzeugt durch Flexibilität

1 Moritz Scharr (Mitte) war an allen drei Fellbacher Touchdowns beteiligt. Foto: Archiv/ Günter Schmid

Dennoch verlieren die American Footballer der Fellbach Warriors auch ihr zweites Saisonspiel in der Regionalliga – dieses Mal bei den Holzgerlingen Twister.











Link kopiert



Die American Footballer der Fellbach Warriors haben in der Regionalliga Südwest auch ihr zweiten Saisonspiel verloren. Nach dem deutlichen 0:36 beim Aufsteiger Schwäbisch Hall Unicorns II gab es nun am Samstag ein 25:35 im Schönbuch bei den Holzgerlingen Twister. Der Cheftrainer der Gäste war dennoch halbwegs zufrieden: „Wir haben uns insgesamt als Mannschaft, aber speziell in der Offensive, gegenüber dem ersten Spiel deutlich gesteigert“, sagte Fabian Weigel.