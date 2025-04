American Football: Fellbach Warriors: Mit den meisten Teams auf Augenhöhe

1 Die Fellbach Warriors (Foto) starten gegen die Schwäbisch Hall Unicorns II in die neue Regionalliga-Saison. Foto: /Kay Lacker

Sportlich eigentlich in der vergangenen Saison abgestiegen, starten die Fellbach Warriors dank des Aufstiegs der Biberach Beavers auch in der am Sonntag beginnenden neuen Spielzeit wieder in der Regionalliga. Diesmal will das Team aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben.











Am Montag dieser Woche war es exakt sechs Monate her, dass die American Footballer der Fellbach Warriors zum bis dahin letzten Mal für ein Pflichtspiel auf dem Rasen gestanden sind. Mit 19:11 gewann das Team vom Kappelberg seinerzeit das Relegations-Rückspiel zur Regionalliga Südwest bei den Schwäbisch Hall Unicorns II. In sportlicher Hinsicht war das allerdings zu wenig, denn wegen der deutlicheren 13:27-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen sicherte sich die Erstliga-Reserve aus Hohenlohe den letzten Startplatz in der dritthöchsten Liga.