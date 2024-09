American Football: Fellbach Warriors: Droht die Abstiegsrelegation?

1 Der Warriors-Chefcoach Fabian Weigel ist optimistisch, dass sein Team den direkten Klassenverbleib in der Regionalliga schafft. Foto: /Holger Strehlow

Die Fellbach Warriors verlieren in Reutlingen 21:35 und haben nun am Samstag das entscheidende Spiel um den direkten Verbleib in der Regionalliga vor der Brust.











Die Fellbach Warriors haben am Samstagnachmittag das erste von drei verbleibenden Spielen in der American-Football-Regionalliga bei den Reutlingen Eagles mit 21:35 verloren. Für die abstiegsgefährdeten Krieger vom Fuß des Kappelbergs ist damit vor den beiden folgenden Wochenenden die Ausgangsposition klar: Die Partie bei den bereits vorzeitig als Meister und Zweitliga-Aufsteiger feststehenden Biberach Beavers am 21. September ist komplett uninteressant geworden. Selbst ein Sieg in Oberschwaben würde dem derzeit Siebtplatzierten nicht weiterhelfen.