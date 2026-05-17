Wie die American Footballer aus Kornwestheim das Derby gegen die Ludwigsburg Bulldogs mit 7:3 gewinnen und was einen Abschied besonders macht.
American Football kann auch spektakulär sein, wenn wenig Punkte erspielt werden. Bestes Beispiel war das Oberliga-Derby am Samstag zwischen den Kornwestheim Cougars und den Ludwigsburg Bulldogs. 7:3 (00:00, 00:00,07:03, 00:00 ) endete die Partie vor 350 Zuschauern im Kornwestheimer Stadion, die sich trotz zurückhaltender Offensivszenen bestens unterhalten fühlten.