1 Künftig unter den Besten in Deutschland: Marco Fingerle im Trikot der Fellbach Warriors vor dem Wappen der Schwäbisch Hall Unicorns Foto:

Mit 120 Kilogramm Kampfgewicht zur neuen Herausforderung: Marco Fingerle, 27, verabschiedet sich bei den Fellbach Warriors und will sich beim mehrmaligen deutschen American-Football-Meister Schwäbisch Hall Unicorns behaupten.

Fellbach - Vom Krieger zum Einhorn: Marco Fingerle von den Fellbach Warriors stellt seine Dienste auf dem Spielfeld in der kommenden Saison dem American-Football-Erstligisten Schwäbisch Hall Unicorns zur Verfügung. Damit ist er nach Leo Claußnitzer bereits der zweite Spieler, der in der jüngeren Vergangenheit von der Talentschmiede in Fellbach Abschied nimmt, um ein größeres sportliches Ziel zu verfolgen.

Erst vor fünf Jahren nahm ein Bekannter Marco Fingerle zu einem Footballspiel mit. Danach war dem heute 27-Jährigen sofort klar, dass er es auch einmal probieren und wenigstens bei einem Training mitmachen möchte. Womöglich sind den ersten Trainern Freudentränen in die Augen gestiegen, bringt Marco Fingerle doch bei einer Körpergröße von 1,94 Meter 120 Kilogramm Kampfgewicht auf die Waage. Er ist prädestiniert für die Position des sogenannten Defensive End außen in der Verteidigungslinie. Seine Aufgaben auf dem Feld sind vielseitig. „Müsste ich es einem Laien erklären, würde ich sagen, dass ich Druck auf den gegnerischen Quarterback aufbauen muss, damit er wenig Zeit hat, sich zu entscheiden, wohin er den Ball wirft”, sagt Marco Fingerle.

Seit 2018 war Marco Fingerle bei den Fellbach Warriors

Angefangen hat seine Football-Karriere 2016 bei den Backnang Wolverines, bei denen er drei Ligarunden absolvierte. Im Anschluss an die Saison 2018 erfolgte der Wechsel zu den Fellbach Warriors. Grund dafür war unter anderem sein damaliger Coach Timo Müller, der ebenfalls nach Fellbach wechselte. „Die Arbeit mit Timo Müller hat immer Spaß gemacht, aber sie war auch hart. Er verlangt viel von dir, doch am Ende hat sich das immer ausgezahlt.” Nicht nur für Marco Fingerle, sondern auch für andere Spieler. Vorneweg Leo Claußnitzer, der als Nachwuchsspieler nach einem Auswahltraining ein Stipendium am Junior College des New Mexico Military Institutes (USA) angeboten bekam und das dann von Januar 2020 an dankend annahm.

Scouts wurden vergangene Saison bei einem Spiel gegen die zweite Mannschaft der Schwäbisch Hall Unicorns im Rahmen des Cyrus-Cups auf Marco Fingerle aufmerksam. Tage nach dem Spiel erhielt der Footballer einen Anruf von Jordan Neuman, dem Cheftrainer in Schwäbisch Hall. „Ich war total überrascht als er sich bei mir meldete. Als er mir erklärte, dass ich in der nächsten Saison für die Unicorns spielen könne, war das wie ein Ritterschlag für mich.” Das ist nachvollziehbar, immerhin spielt Marco Fingerles neues Team in der German Football League (GFL). Die Schwäbisch Hall Unicorns sind seit 2001 ununterbrochen in der höchsten deutschen Spielklasse ihrer Sportart am Start. Viermal errangen sie mit Siegen im German Bowl die nationale Meisterschaft: 2011, 2012, 2017 und 2018.

Die Schwäbisch Hall Unicorns errangen bereits vier Titel

Trotz der Beförderung aus der Oberliga in die erste Liga verlässt Marco Fingerle die Fellbacher nicht ohne Wehmut. An seiner zweiten Football-Wirkungsstätte hat er viel erlebt, viel dazugelernt und dabei nicht nur in der Defensive, auch in der Offensive weitere Erfahrungen gesammelt: „In Fellbach hat für mich alles gepasst. Die Arbeit im Verein, die Trainer und Spieler, mit denen ich zu tun hatte.” Auch er hat in Fellbach Eindruck hinterlassen. Angesprochene Trainer und Spieler halten große Stücke auf ihn. „Uns war schon länger klar, dass Marco zu Höherem berufen ist. Wir freuen uns darüber, was er in der kurzen Zeit erreicht hat”, sagt Jens Kahle, der Cheftrainer der Warriors, die dem SV Fellbach angehören.

Der Schritt zu den Unicorns scheint für alle Beteiligten folgerichtig. Bei all dem Lob und der Zustimmung gibt sich Marco Fingerle aber demütig. Zwar weiß er um sein Talent, lässt aber auch immer durchblicken, dass er noch viel lernen kann und möchte: „Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung und auf die Chance, die mir geboten wird. Ich weiß aber auch, dass das kein Zuckerschlecken wird.” Fragt man Marco Fingerle nach seinen sportlichen Zielen für die kommende Saison, hält er sich auch in diesem Punkt bedeckt. Klar, er möchte so wie jeder andere Spitzensportler auf dem Feld stehen und spielen: „Doch ich möchte erst einmal bei meinem neuen Team in Schwäbisch Hall ankommen und den Unicorns helfen, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen.”