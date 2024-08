American Football: Die Scorpions-Frauen wollen nach dem Titel greifen

1 Kurs Meisterschaftsfinale? Nora Cermak ist eine von fünf deutschen Nationalspielerinnen im Stuttgarter Kader. Foto: Archiv Baumann

Nach 2022 zum zweiten Mal deutscher Meister? Die Entscheidung fürs Stuttgarter Team fällt in bestenfalls drei verbleibenden Spielen.











Vor eineinhalb Wochen haben die Stuttgart Scorpions Sisters das Gipfelduell in der ersten American Football-Bundesliga der Frauen gegen die Schwäbisch Hall Unicorns mit 13:14 verloren. Der Wunsch der Degerlocherinnen ist es nun, den Rivalen aus Hohenlohe möglichst schnell wiederzusehen, und zwar am Wochenende 5./6. Oktober. Und das dann nicht etwa zum Rückspiel, sondern zur „Ladies Bowl“, dem Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Der Plan ist klar: Die Scorpions wollen trotz der erwähnten knappen Niederlage auch in diesem Jahr nach dem Titel greifen.