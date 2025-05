American Football: Die Scorpions-Frauen wollen diesmal mehr

1 Große Ziele: Deborah Joachim, Quarterback der Scorpions. Foto: imago/Eibner

Für das Ziel deutscher Meistertitel stocken die Degerlocherinnen personell auf. Vier Spielerinnen kommen vom bislang größten Rivalen. Von Sonntag an geht es parallel zur EM.











Die Stuttgart Scorpions Sisters sind mit einem sportlichen Paukenschlag und einer gelungenen Revanche in die neue Saison der American-Football-Bundesliga der Frauen gestartet: Anfang Oktober hatten sie das Finale um die deutsche Meisterschaft 2024 bei den Schwäbisch Hall Unicorns noch mit 7:14 verloren. Nun, beim ersten Wiedersehen, gab es am selben Ort einen 67:0-Erfolg (!) für die Gäste aus Degerloch. „Ganz so einfach hatten wir es uns nicht vorgestellt, auch wenn wir wussten, dass der Gegner ein paar personelle Probleme hat“, sagt die Scorpions-Spielmacherin Deborah Joachim – und fügt selbstbewusst an: „Unser Ziel ist dieses Jahr eindeutig der Gewinn des Meistertitels.“