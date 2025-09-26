American Football: Die Party fällt aus, aber die Cougars halten die Liga
1
Wide Reciever Tim Beutenmüller und die Kornwestheim Cougars können den Klassenverbleib in der Oberliga feiern. Foto: Archiv/Peter Mann

Teil zwei der Relegation der Footballer gegen die Stuttgart Silver Arrows wird wegen Stadionsperre abgesagt. Der Verband wertet nur das Hinspiel.

Eigentlich war alles gerichtet bei den Footballern der Kornwestheim Cougars an diesem Samstag für die Party mit den Fans, um den Klassenverbleib in der Oberliga zu feiern, denn nach dem 42:00-Erfolg vor einer Woche bei den Stuttgart Silver Arrows zweifelte niemand mehr daran, dass das Team von Headcoach Andreas Geibel auch in der kommenden Runde in der vierten Liga spielen wird. Doch aus dem Get-Together mit den Anhängern wird jetzt nichts, weil das Rückspiel abgesagt werden musste. Der Rasen im Städtischen Stadien musste aufgrund der massiven Regenfälle gesperrt werden. Den Klassenerhalt aber haben die Cougars dennoch sicher. „Das ist schade. Aber in Abstimmung mit Verband und den beteiligten Teams wird das Hinspielergebnis (42:0) als Wertung übernommen“, sagt Andreas Geibel. Die Kornwestheimer haben damit die Relegation gewonnen und können also einen Haken hinter der Saison machen. Doch wie fällt das Fazit aus ?

 

„Durch die Verletztenmisere haben wir uns nicht so zeigen können, wie wir uns das erhofft hatten“, bilanziert Geibel. Deshalb habe man die Relegation von Anfang an als Chance gesehen, der Football Community nochmals zu zeigen, dass man auch 2026 Teil der Oberliga sein will. Mit dem Kantersieg in Stuttgart hatte die Formation ein klares Statement gesetzt.

Starke Teamleistung der Cougars

„Das ist das Ergebnis des gesamten Teams, dass die Aufgabe „Oberliga 2026“ im Anschluss an die reguläre Saison angenommen hat“, sagt der Coach. Die schwere Zeit in der Rückrunde hat das Team zusammengeschweißt. Auch hinsichtlich der Integration der neuen Coaches und Spieler sind die Footballer einen großen Schritt vorwärts gekommen. Entsprechende Abläufe wurden etabliert. Doch es hat gedauert, bis sich die gesamte Crew auf die Schlagzahl in der neuen Liga eingestellt hatte. „In der Oberliga wird jeder Fehler bestraft. Da waren die erfahreneren Teams einfach lange abgezockter und effektiver als wir“, sagt Geibel, der den Blick bereits wieder nach vorne richtet.

Ab Mitte Oktober startet bereits wieder die Vorbereitung für die kommende Runde, in der man die Relegation möglichst vermeiden und den Klassenverbleib direkt schaffen will. Aber jetzt legen alle Beteiligten erst einmal eine kleine Verschnaufpause ein.

 