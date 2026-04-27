American Football: Die Footballer der Cougars standen kurz vor der Sensation

1 Die Kornwestheim Cougars legten in Bondorf einen starken Auftritt hin. Foto:

Beim 29:27-Sieg der Bondorf Bulls liefern die Kornwestheimer Footballer ein starkes Spiel in der Oberliga Baden-Württemberg ab. Das macht Mut und Lsut auf das erste Heimspiel.











Link kopiert



Was für ein Spektakel. Was für eine Spannung. Die 500 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz des SV Bondorf, den die Fans der American Footballer als „heimische Ranch“ bezeichnen, sahen am Sonntag ein packendes Game zwischen den Bondorf Bulls, dem Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg und Außenseiter Kornwestheim Cougars. Und egal, mit welcher Mannschaft man es hielt – alle hatten ihren Spaß. Es war auch für die Experten ein überraschend offenes Duell, dass den Spannungsbogen bis in die letzten Minuten des vierten Quarters zog. Auf der Anzeigetafel stand letztlich ein 29:27 (07:06 / 08:07 / 07:07 / 07:07) für den haushohen Favoriten. Dennoch fuhren die Kornwestheimer mit dem guten Gefühl nach Hause, eines ihrer besten Spiele überhaupt in der vierten Liga abgeliefert zu haben. Zum ganz gossen Glück fehlten am Ende nur die Punkte. „Man hat keinen Klassenunterschied gemerkt. Wir waren in Schlagdistanz zum Favoriten, dann stimmt uns positiv“, sagt Headcoach Andreas Geibel.