American Football: Derbytime zwischen Bulldogs und den Cougars in Kornwestheim

Die Footballer aus Kornwestheim nehmen in der Oberliga gegen Ludwigsburg gerne die Außenseiterrolle an.
Manchmal ist der Spielplan ja so getaktet, dass man eine Niederlage schnell wieder wettmachen kann. So ergeht es auch den American Footballern der Kornwestheim Cougars, die vier Wochen nach der 7:16-Auftaktniederlage bei den Ludwigsburg Bulldogs an diesem Samstag (15 Uhr) auf heimischem Terrain die Chance haben, diesmal vielleicht als Sieger vom Platz zu gehen in dem Duell in der Oberliga Baden-Württemberg.