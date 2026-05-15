American Football: Derbytime zwischen Bulldogs und den Cougars in Kornwestheim

Trainer drehen in Spielpause an den Stellschrauben

Die Cougars werden das Lokalderby mit mit einem 35-köpfigen Kader angehen. Die Mannschaft von Headcoach Andreas Geibel geht auch mit dem guten Gefühl in die Partie, die Reifeprüfung beim Tabellenführer und Ligafavoriten Bondorf Bulls vor zwei Wochen trotz einer knappen Niederlage bestanden zu haben. „Die Spieler und das Trainerteam wissen nun nach dem zweiten Spiel, wo man steht und was das Team zu leisten im Stande ist“, sagt Geibel. Nach 20 spielfreien Tagen haben die Cougars im Training an den Stellschrauben gedreht, die gegen Ludwigsburg und Bondorf noch optimierbar erschienen. In wieweit die Formation dies umsetzen kann, wird man nun am Samstag im Städtischen Stadion in Kornwestheim sehen. Die Bulldogs wiederum reisen mit einem 40:00-Sieg gegen die Schwäbisch Hall 2 Unicorns mit sehr breiter Brust an und wollen den direkten Nachbarschaftsvergleich erneut für sich entscheiden. Die Rollenverteilung scheint klar – aber in einem Derby ist immer alles möglich. Entscheidend könnte auch sein, welche Kapriolen das Wetter schlägt.