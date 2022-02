1 Jakob Johnson spielt in der NFL für die New England Patriots – und ist ab sofort im Stuttgarter Franchise Surge involviert. Foto: dpa/Maximilian Haupt

Stuttgart - In der European League of Football (ELF) hat es für das Team von Stuttgart Surge in der vergangenen Saison nicht für eine Play-off-Teilnahme gereicht. Vor der neuen Spielzeit ist den Footballern nun aber ein echter Coup gelungen. Jakob Johnson, in der nordamerikanischen NFL bei den New England Patriots aktiv, engagiert sich in seiner Heimat – und wird Gesellschafter der Franchise. „Es freut uns riesig, dass wir Jakob als unseren Owner gewinnen konnte. Er verkörpert unsere Werte und ist für viele junge Spieler ein großes Vorbild“, sagt Suni Musa, seit einiger Zeit neuer Geschäftsführer von Stuttgart Surge, und ergänzt: „Ich freue mich auf seinen Input und eine enge Zusammenarbeit mit ihm.“

Johnson ist ebenfalls voller Vorfreude: „Wir haben uns schon seit Start der Franchise intensiv ausgetauscht und es war eigentlich nicht die Frage ob, sondern wie wir das gemeinsam umsetzen und welche Rolle ich spielen kann“, sagt der Footballer, der in den USA grade seine Off-Season genießt.

Die ELF gibt es seit 2020, Stuttgart Surge gehörte zu den Gründungsmitgliedern der neuen europaweiten Liga. „Ich bin sehr froh, dass ich jetzt dabei bin, und bin gespannt, wie es weitergeht. Die ELF startet bald in ihre zweite Saison. Alleine, dass die Liga trotz Corona, den vielfältigen Einschränkungen und all denen, die gesagt haben, dass das alles sowieso nach hinten losgeht, überlebt hat, ist eine Aussage an sich“, so Johnson weiter. Für die neue Saison hat man sich viel vorgenommen: „Jetzt geht die Reise erst so richtig los. Hoffentlich mit weniger Einschränkungen und vielen Fans auf der Waldau. Der Hype um Football ist zurzeit groß – das ist unsere Chance, viele Stuttgarter auf die Waldau zu bringen und ihnen dort ein gutes Produkt zu präsentieren.“

Jakob Johnson, 27 Jahre alt und auf der Position des Fullbacks aktiv, begann seine Karriere einst bei den Stuttgart Scorpions, ehe er es 2019 über das ­Pathway Program in die NFL schaffte. Seine Verbundenheit zu seinem Geburtsort Stuttgart bewies Johnson in den vergangenen Jahren auch immer wieder als Fan des VfB Stuttgart.