American Football: Das große Ziel von Stuttgart Surge ist das „Finale dahoim“

1 Spielt künftig nicht mehr für Stuttgart Surge: Abwehrmann Chad-Adri Walrond Foto: Baumann/Julia Rahn

Im September 2025 findet das Endspiel der European League of Football in der Arena des VfB Stuttgart statt – dort dabei zu sein ist für das Surge-Team eine riesige Motivation. Der ELF-Club ist sicher, einen Kader basteln zu können, der um den Titel spielen wird.











Auch im Winter ist American Football hierzulande präsent – das Privatfernsehen bietet den Stars der US-Profiliga NFL eine große Bühne. Zugleich wird bei Stuttgart Surge hinter den Kulissen fleißig gewerkelt, gebastelt und geplant. Das Team will auch 2025 in der European League of Football (ELF) eine Hauptrolle spielen, schließlich findet der Schlussakt am 7. September in der Stuttgarter MHP-Arena statt. Das „Finale dahoim“, für das schon eine fünfstellige Zahl an Tickets verkauft wurde, ist eine riesige Motivation. „Unser großes Ziel ist, dieses Endspiel zu erreichen“, sagt Surge-Geschäftsführer Suni Musa, „ansonsten bräuchten wir gar nicht erst anzutreten.“