Deutsche American-Football-Fans könnten in der NFL schon bald einen Landsmann zu Gesicht bekommen. Die Houston Texans haben bereits in der zweiten Runde des Drafts einen 23-jährigen Kölner ausgewählt.
Pittsburgh - Nach der großen deutschen Überraschung in der zweiten Runde der NFL-Drafts konnte Marlin Klein sein Glück selbst kaum begreifen. "Es ist schwer, das gerade in Worte zu fassen", sagte der 23 Jahre alte Kölner, der künftig an der Seite von Quarterback C.J. Stroud bei den Houston Texans spielen wird. In der vergangenen Saison erreichte das Team das Viertelfinale.