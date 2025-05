American Football Cougars: Die Pumas haben keine Angst vor den Skorpionen

In Stuttgart hatten sie eine Football-Ära geprägt, spielten von 1994 bis 2021 in der höchsten Liga mit dem Vizemeistertitel 2007 und waren über Jahrzehnte das Aushängeschild des Sports in Baden-Württemberg. Inzwischen sind die Stuttgart Scorpions bis in die Oberliga Baden-Württemberg abgestiegen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Der Niedergang des mehrfachen Süddeutschen Meisters hatte schleichend seinen Lauf genommen, als die Europäische Football Liga gegründet und der Konkurrenzklub Stuttgart Surge gegründet wurde, wohin wichtiges Personal abwanderte.

Geschichtsträchtiger Moment für die Kornwestheimer

Jetzt befindet sich der Verein in der Restrukturierung und empfängt am Sonntag um 15 Uhr auf dem tus-Platz 1 auf der Stuttgarter Waldau die Kornwestheim Cougars zum Duell. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften überhaupt.

Und schon wieder steht ein geschichtsträchtiger Moment an für die Cougars am zweiten Spieltag nach der spannenden und erfolgreichen Oberliga-Premiere am vergangenen Spieltag beim 45:35 gegen die Bulldogs Ludwigsburg. Die Scorpions wiederum haben ihr erstes Spiel beim großen Titelfavoriten Mannheim Bandits in der letzten Sekunde mit 28:32 verloren.

Geronimo de Pauli (Mitte), der einstige Linebacker der Scorpions ist jetzt deren Headcoach. Foto: Imago

Die Stuttgarter sind zwar weit von ihrer einstigen Klasse entfernt, hat aber die Erfahrung aus der letzten Regionalliga-Runde mitgenommen und sind somit nicht nur auf dem Papier klarer Favorit. Im football-aktuell Ranking belegen die Stuttgart Scorpions derzeit den 62. Platz, die Kornwestheim Cougars liegen auf Rang 100. „Und sie haben noch immer genügend Erfahrungsträger im Team wie Headcoach Geronimo de Pauli“, sagt Kornwestheims Trainer Andreas Geibel, bei dem große Vorfreude vor der Begegnung herrscht.

Seine Mannschaft hat beim großen Fight gegen die Bulldogs am vergangenen Samstag allerdings einiges an Substanz verloren und reist mit einigen Ausfällen in die Landeshauptstadt. Mit Defense Back Lukas Zobel, Wider Receiver Lukas Hardt sowie Linebacker Patrick Kalyciok fallen drei wichtige Stammspieler aus, die durch Backups ersetzt werden müssen. Ansonsten bleibt der Kader der Cougars stabil und nimmt die Aufgabe mutig an. Die Niederlage der Scorpions bei deren Auftakt gegen den Tabellenführer will Geibel nicht so hoch hängen. „Das war knapp und quasi in der letzten Sekunde“, sagt der Cougars Coach. Sein Team muss sich am Sonntag erst einmal an den ungewohnten Platz auf der Waldau herantasten. „Auch wenn die Scorpions Favorit sind, werden wir uns so teuer wie möglich verkaufen“, sagt Andreas Geibel. In Degerloch habe man keine Punkte zu verschenken.