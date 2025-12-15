American Football: Chiefs verpassen NFL-Playoffs - Mahomes schwer verletzt

Jedes Jahr in den Playoffs, fünfmal im Super Bowl, dreimal gewonnen: Die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes waren das dominierende NFL-Team. Das ist vorbei - und der Superstar wird lange fehlen.
Kansas City - Gestützt von zwei Betreuern humpelte Patrick Mahomes in die Kabine. Die Kansas City Chiefs haben durch die 13:16-Niederlage gegen die Los Angeles Chargers nicht nur zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt die NFL-Playoffs verpasst. Das dominierende Team der vergangenen Saisons in der National Football League muss auch das monatelange Aus seines Superstar-Quarterbacks mit einem Kreuzbandriss verkraften. Ist die Ära der Chiefs nach drei Super-Bowl-Siegen seit 2020 nun endgültig vorbei?