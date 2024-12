American Football: Bei Netflix-Premiere: Mahomes führt Kansas City zum Sieg

Pittsburgh - Im ersten NFL-Spiel beim Streaming-Anbieter Netflix feiert Meister Kansas City Chiefs einen deutlichen Sieg. Das längst für die Playoffs qualifizierte Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes siegte am ersten Weihnachtsfeiertag bei den Pittsburgh Steelers 29:10. Die Partie wurde live und exklusiv auf Netflix übertragen.

Für die Chiefs war es der 15. Sieg im 16. Saisonspiel, in dem Mahomes mit einem Touchdown-Pass auf Xavier Worthy früh die Richtung vorgab. Am Ende verbuchte der 29 Jahre alte Quarterback drei Touchdown-Pässe und warf insgesamt für 320 Yards Raumgewinn.

Travis Kelce schafft Historisches

Travis Kelce fing acht Pässe für 84 Yards und wurde damit zum erst dritten Tight End in der NFL-Geschichte, der auf mindestens 1.000 gefangene Pässe kommt. Zuvor war dies nur Tony Gonzalez (Chiefs und Atlanta Falcons) sowie Jason Witten (Dallas Cowboys und Las Vegas Raiders) gelungen. Der 35-jährige Kelce besiegelte den fünften Chiefs-Sieg in Folge mit einem Touchdown zu Beginn des vierten Viertels.

Auch für das zweite Duell am zweiten Weihnachtstag zwischen den Baltimore Ravens und den Houston Texans hatte sich der Streaming-Gigant die Übertragungsrechte gesichert. Für die Halbzeitpause war ein Auftritt von US-Musikerin Beyoncé (43) im Stadion der Texans geplant.

Netflix und die Sportrechte

Netflix hatte für die Übertragungsrechte der zwei Spiele am ersten Weihnachtstag 150 Millionen US-Dollar an die NFL überwiesen. Auch im kommenden Jahr wird Netflix Partien an Weihnachten zeigen. In Deutschland werden die NFL-Spiele ansonsten bei RTL übertragen.

Netflix weitet sein Sportangebot für seine über 280 Millionen Abonnenten in über 190 Ländern spürbar aus. Die Weltmeisterschaften der Fußballerinnen 2027 und 2031 werden in den USA exklusiv beim Streaming-Anbieter laufen. Mitte November hatten dort für den Show-Kampf von Ex-Boxweltmeister Mike Tyson und Jake Paul laut Angaben des Unternehmens weltweit rund 60 Millionen Haushalte eingeschaltet. Der Streaming-Gigant musste hinterher jedoch Übertragungsprobleme einräumen.

Auch in Sport-Dokumentationen wie "The Last Dance" über Basketballstar Michael Jordan und die Chicago Bulls, "Tour de France", "Break Point" und "Formula 1: Drive to Survive" hat Netflix bereits viel Geld investiert.