Invasive Killer-Ameisen lehren Stuttgart das Fürchten

Im Stuttgarter Rosensteinpark, dem größten englischen Landschaftspark Südwestdeutschlands, ist jeder herzlich willkommen. Wirklich jeder? Nein! Eine kleine Ameise aus Asien wollen die Stuttgarter am liebsten schnell wieder loswerden. Denn Brachyponera chinensis, die Asiatische Nadelameise – so ihr Name –, ist echt übel.
Stuttgart hat zwar keinen festen, offiziellen Slogan, der die Stadt als „weltoffene Stadt“ lobt. Aber die baden-württembergische Landeshauptstadt profitiert vom Slogan „Willkommen in The Länd“ der Landesregierung, um weltoffen zu wirken und internationale Fachkräfte anzulocken.