Viele Nutzer wundern sich, was es mit dem Ambient Mode auf YouTube auf sich hat. Was dahinter steckt und wie Sie ihn deaktivieren, lesen Sie hier.















Wer YouTube im Dark Mode bzw. dunklen Design nutzt, hat in den letzten Tagen wahrscheinlich die Meldung erhalten, dass der Ambient Mode aktiviert wurde. Wenn man allerdings nicht weiß, was es damit auf sich hat, fällt das neue Feature kaum auf.

Was ist der Ambient Modus?

YouTube hat am 24. Oktober 2022 verkündet, dass das Design der Videoplattform ein paar Neuerungen erhält. Man wolle damit den Fokus wieder mehr auf den Videoplayer und damit die Inhalte lenken, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Im Zuge der Designanpassungen wurde auch der Ambient Mode eingeführt. Dieser funktioniert jedoch nur im ebenfalls verbesserten Dark Mode (dunkles Design), der jetzt noch dunkler ist. Ist der Ambient Modus eingeschaltet, nimmt der unmittelbare Hintergrund um den Videoplayer die im Video gezeigten Farben an. Dies soll an die Lichteffekte eines Fernsehbildschirmes in einem dunklen Raum erinnern und den Zuschauer weiter in den Bann des Videos ziehen. Das neue Feature ist sowohl auf der Webseite als auch in der App verfügbar.

Wie deaktiviert man den Ambient Mode?

Der Ambient Mode wird automatisch deaktiviert, wenn Sie vom dunklen zum hellen Design wechseln. Klicken Sie dazu auf Ihr Profilbild, gehen Sie zu „Darstellung“ und wechseln Sie zum hellen Design. Falls Sie den Ambient Modus im dunklen Design deaktivieren wollen, gehen Sie wie folgt vor:



Rufen Sie ein beliebiges Video auf. Klicken Sie auf das Zahnrad (Einstellungen) in der unteren Videoleiste. Schalten Sie dort die Funktion „Beleuchtung wie im Kino“ ab.

Dadurch wird der Ambient Modus deaktiviert, bis Sie ihn manuell wieder einschalten.