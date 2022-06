1 Das Gesicht von Amber Heard stimmt nahezu perfekt mit dem Goldenen Schnitt überein. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Im Prozess gegen ihren Ex Johnny Depp stand Amber Heard zwar nicht immer gut da. Ihr Gesicht ist und bleibt aber eines der schönsten der Welt - zumindest laut Wissenschaft.















Link kopiert

Beim jüngsten Prozess gegen ihren Ex-Ehemann Johnny Depp (59) hat die Mimik von Amber Heard (36) zwar weltweit Fragen und Skepsis hervorgerufen. Feststeht jedoch: Die Schauspielerin hat das schönste Gesicht der Welt. Das hat bereits vor einigen Jahren eine Computerauswertung des britischen Schönheitschirurgen Dr. Julian De Silva, Leiter einer Fachklinik für plastische Chirurgie namens "Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery" in London, ergeben.

Demnach stimmen die Gesichtszüge der 36-Jährigen zu 91,85 Prozent mit dem alten griechischen Schönheitsideal überein, also dem sogenannten Goldenen Schnitt. Bedeutet: Die Abstände zwischen Augen, Augenbrauen, Nase, Lippen und Kinn sind nahezu symmetrisch - was vom Menschen als besonders schön wahrgenommen wird. Laut Auswertung punktet Heard vor allem mit ihrem Kinn und ihrer Nase.

Diese Promifrauen formen das "perfekte" Gesicht

Für die Studie wurde das Aussehen weiterer Promifrauen unter die Lupe genommen. Das "perfekte" Gesicht ergibt sich demnach aus der Nase von Heard, den Augen von Scarlett Johansson (37), den Augenbrauen von Kim Kardashian (41), der Stirn von Kate Moss (48), den Lippen von Emily Ratajkowski (31) und der Gesichtsform von Rihanna (34).