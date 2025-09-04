Amazon Prime Serie von Waller-Bridge: Sophie Turner wird neue Lara Croft

Die "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner übernimmt die Rolle der legendären Videospiel-Heldin Lara Croft in der neuen Amazon-Serie. Phoebe Waller-Bridge ist Showrunner der "Tomb Raider"-Adaption.
Die Stiefel sind geschnürt, die Pistolen geladen: Sophie Turner (29) wird zur neuen Lara Croft. Amazon gab am Mittwoch bekannt, dass die "Game of Thrones"-Darstellerin die Hauptrolle in Phoebe Waller-Bridges (40) Live-Action-Adaption der legendären "Tomb Raider"-Videospielreihe übernehmen wird. Die Britin folgt damit auf Oscar-Preisträgerinnen wie Angelina Jolie (50) und Alicia Vikander (36), die die Archäologin bereits auf der großen Leinwand verkörperten.